林庭謙今晚線上分享會露面　陳盈駿、周儀翔接棒登場

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5/20(四) 18:00 Basketball Knows線上分享會林庭謙篇
從學生轉換成職業球員，挑戰CBA第一年即繳出不俗成績的林庭謙，要和大家分享菜鳥賽季的經驗，CBA征戰過程中需適應強度、身份轉換，家人的支持也是庭謙持續奮戰下去的主因，林庭謙同時也在影片中談到對「Basketball Knows」的想法以及未來規劃和目標。
5/21(五) 12:00 Basketball Knows線上分享會陳盈駿篇
陳盈駿在CBA第四年的賽季，在郭士強教練的調教及帶領下，表現又大幅成長，不僅刷新隊史新高18次助攻，也入圍最有價值球員，陳盈駿在影片中暢談本賽季的經驗和感想，分享屬於自己的「Basketball Knows」哲學。而睽違一年多返回家鄉，陳盈駿透過近期和家人、朋友的相處和回憶，重新充電，期待帶著滿滿能量迎接下一賽季！
5/21(五) 18:00 Basketball Knows線上分享會周儀翔篇
因在CBA征戰，周儀翔和老婆、小孩分隔兩地，回到台灣最想做的事，就是陪伴家人、見證小孩的成長。周儀翔也談及本賽季在CBA的挑戰，不管是教練團的更迭或是個人角色的定位，都需要時間去適應及調適，也許表現不如預期，但透過「Basketball Knows」的理念，不管是教練或隊友都會相互扶持、鼓勵，所有的經驗都會成為繼續前進的養分。