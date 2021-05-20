花蓮還是淨土！指揮中心：護理師三採轉陰沒有確診

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花蓮縣政府衛生局也召開防疫記者會，強調

花蓮在地還是零確診，但也

呼籲民眾暫緩出入外縣，避免自身暴露於危險之中。

▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512人確診。（圖／NOWnews製表）