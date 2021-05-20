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花蓮還是淨土！指揮中心：護理師三採轉陰沒有確診

▲陸軍33化學兵群執行消毒作業。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
▲陸軍33化學兵群執行消毒作業。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-20 15:06:37｜2021-05-20 15:08:29

國內疫情嚴峻，今（20）天再度傳來本土確診的消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內新增286例本土個案。

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針對日前亞東醫院群聚院內事件，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，有接獲通知，一名鳳林榮民醫院護理師，因為家中因素到亞東醫院來作陪病，但因為亞東爆出院內感染，所以同時被匡列，就隔離在亞東醫院單人病房，後來經過實驗室確認，檢驗結果是陰性。

羅一鈞透露，該護理師當時是有點弱陽弱陰性，初判是陰性，後續做第三次確認依舊是陰性，但是從檢驗歷程來看，羅強調，因為個案第一採是陰性，第二採才是陽性，應該從花蓮到台北這段路上有傳染力很低。

花蓮縣政府衛生局也召開防疫記者會，強調花蓮在地還是零確診，但也呼籲民眾暫緩出入外縣，避免自身暴露於危險之中。

▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512人確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512人確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
81.91%18.09%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
72.73%27.27%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
79.39%20.61%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.58%11.42%
2021-05-17-2021-05-20
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

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