花蓮還是淨土！指揮中心：護理師三採轉陰沒有確診

國內疫情嚴峻，今（20）天再度傳來本土確診的消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內新增286例本土個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-20 15:06:37｜2021-05-20 15:08:29
針對日前亞東醫院群聚院內事件，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，有接獲通知，一名鳳林榮民醫院護理師，因為家中因素到亞東醫院來作陪病，但因為亞東爆出院內感染，所以同時被匡列，就隔離在亞東醫院單人病房，後來經過實驗室確認，檢驗結果是陰性。
羅一鈞透露，該護理師當時是有點弱陽弱陰性，初判是陰性，後續做第三次確認依舊是陰性，但是從檢驗歷程來看，羅強調，因為個案第一採是陰性，第二採才是陽性，應該從花蓮到台北這段路上有傳染力很低。
花蓮縣政府衛生局也召開防疫記者會，強調花蓮在地還是零確診，但也呼籲民眾暫緩出入外縣，避免自身暴露於危險之中。
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