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網傳總統蔡英文確診未發布！陳宗彥：散布不實訊息恐法辦

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥舉行全國疫情說明記者會。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥舉行全國疫情說明記者會。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-22 09:42:38｜2021-05-22 10:16:15

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，網路直播新聞聊天室一則留言內容提及「蔡英文已經確診還沒有宣布」，指揮中心副指揮官陳宗彥提到，言論極端悖離事實，嚴重誤導，意圖造成社會混亂及國人恐慌，請民眾勿再轉傳與散布不實訊息，以免觸法遭罰。

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指揮中心嚴正澄清，蔡總統並未感染COVID-19或其他疾病，該留言經交由警政署刑事警察局追查，發現涉案IP位址來自境外，用字遣詞多為中國大陸地區用語且為簡體字，是有心人士利用跳板網路所為，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾防疫工作。

指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

陳宗彥強調，府方有對外公開說明，指揮中心也再度說明，請民眾不要再轉傳相關消息，相關刑事局等單位都已經開始做假訊息的打擊。

▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
▲▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
25.88%74.12%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.53%8.47%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.51%25.49%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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