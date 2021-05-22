網傳總統蔡英文確診未發布！陳宗彥：散布不實訊息恐法辦

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，網路直播新聞聊天室一則留言內容提及「蔡英文已經確診還沒有宣布」，指揮中心副指揮官陳宗彥提到，言論極端悖離事實，嚴重誤導，意圖造成社會混亂及國人恐慌，請民眾勿再轉傳與散布不實訊息，以免觸法遭罰。

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指揮中心嚴正澄清，蔡總統並未感染COVID-19或其他疾病，該留言經交由警政署刑事警察局追查，發現涉案IP位址來自境外，用字遣詞多為中國大陸地區用語且為簡體字，是有心人士利用跳板網路所為，刻意且惡意張貼和散布不實訊息，企圖干擾防疫工作。

指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

陳宗彥強調，府方有對外公開說明，指揮中心也再度說明，請民眾不要再轉傳相關消息，相關刑事局等單位都已經開始做假訊息的打擊。

▲指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（圖／指揮中心提供）