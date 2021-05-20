杏仁哥糾網紅「多人共餐」　衛生局擬開罰6至30萬

中央流行疫情指揮中心昨（20）日宣布，全國進入第三級疫情警戒，限制室內5人、室外10人以上的聚會活動，但知名挺韓直播主杏仁哥昨日卻邀集直播主高鈞鈞等多人一起吃飯，並開直播放送，杏仁哥事後對造成不良示範發文道歉，高雄市衛生局則指出，正通知當事人意見陳述中，若屬實將依規定處以6萬元以上30萬元以下的罰款，後續依法處理。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-20 13:33:37｜2021-05-20 13:34:31
杏仁哥昨日晚間找來網紅高鈞鈞等人一起吃飯，直播並直播和民眾分享，但這次的「吃播」已經違反第三級防疫警戒相關規定，杏仁哥事後指出：「關於5月19日當天我們幾個好友聚餐吃飯。當天發怖全國進入三級警戒，此訊息得知太慢，違反室內五人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。此事件造成社會大眾不良示範，對此我們深感抱歉。我們會檢討改進」，並表示「疫情延燒請大家做好居家防疫」。
衛生局副局長林盟喬指出，網紅直播多人聚餐，已經違反第三級防疫警戒中，限制室內5人、室外10人以上的聚會活動，待衛生局查證影片時間地點，若屬實，衛生局將依違反傳染病防治法第37條規定，處以6萬元以上30萬元以下的罰款，正通知當事人意見陳述中，後續依法處理；高雄市長陳其邁上午受訪時則指出，他已經承認錯誤，這個也是一個錯誤的示範，既然已經道歉，也希望他們能夠在網路上能夠多以自己的經驗多宣導民眾，鼓勵民眾戴口罩配合防疫政策。
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