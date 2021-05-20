全台5醫院爆院內感染！指揮中心：和平醫院3醫護中鏢

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另外針對台北血液透析診所群聚感染，羅一鈞表示，診所11名工作人員、71病患都是居家隔離，目前已經採檢10名工作人員，相關結果還在檢驗當中
另外針對今天新增的院內群聚，羅一鈞提到，今天新增和平醫院群聚感染，原因來自於萬華事件，剛開始是有相關活動史的民眾到和平醫院住院，之後院內確診匡列，現在有新增兩名病患，是與案1273同病房的兩病患，以及一名看護確診，羅強調，現在院方也決定，為了因應狀況，全面停診到5/28。
另外和平醫院也出現3名醫護員工確診，對此羅一鈞解釋，是獨立事件，是因為有萬華地緣關係，這些員工沒有相關院內群聚病房的接觸史，研判是社區感染獨立事件，另外有9位家庭接觸者已經被匡列隔離。
此外，新增第二起為三總松山分院，指揮中心指出，案1352有進香團活動史，就醫採檢確診後，就匡列密切接觸者，發現居家隔離中的醫師跟護理師，新增兩接觸者確診，目前算是院內感染，總共有3例確診，相關密切接觸者有16人，會持續隔離到5/27。和平醫院
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