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全台5醫院爆院內感染！指揮中心：和平醫院3醫護中鏢

▲和平醫院急診室已停業，僅保留作為檢疫使用功能。（圖／NOWnews資料照）
▲和平醫院急診室已停業，僅保留作為檢疫使用功能。（圖／NOWnews資料照）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-20 14:30:37｜2021-05-20 14:51:19

國內疫情嚴峻，今（20）天再度傳來本土確診的消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內新增286例本土個案。

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針對國內疫情升溫，指揮中心也針對各醫院群聚做出回應，醫療應變小組副組長羅一鈞提到，國內新增兩起院內群聚感染事件，另外針對亞東醫院群聚感染，羅一鈞提到，針對匡列中對象，有新增3位確診者，目前增加到14例，但都是在防火墻內，目前其餘接觸者177名會持續隔離。

另外針對台北血液透析診所群聚感染，羅一鈞表示，診所11名工作人員、71病患都是居家隔離，目前已經採檢10名工作人員，相關結果還在檢驗當中

另外針對今天新增的院內群聚，羅一鈞提到，今天新增和平醫院群聚感染，原因來自於萬華事件，剛開始是有相關活動史的民眾到和平醫院住院，之後院內確診匡列，現在有新增兩名病患，是與案1273同病房的兩病患，以及一名看護確診，羅強調，現在院方也決定，為了因應狀況，全面停診到5/28。

另外和平醫院也出現3名醫護員工確診，對此羅一鈞解釋，是獨立事件，是因為有萬華地緣關係，這些員工沒有相關院內群聚病房的接觸史，研判是社區感染獨立事件，另外有9位家庭接觸者已經被匡列隔離。

此外，新增第二起為三總松山分院，指揮中心指出，案1352有進香團活動史，就醫採檢確診後，就匡列密切接觸者，發現居家隔離中的醫師跟護理師，新增兩接觸者確診，目前算是院內感染，總共有3例確診，相關密切接觸者有16人，會持續隔離到5/27。和平醫院

▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512個確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512個確診。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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