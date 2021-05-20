萬華長照機構爆確診！指揮中心：跟和平醫確診者同病房
國內疫情嚴峻，今（20）天再度傳來本土確診的消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內新增286例本土個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-20 14:51:42｜2021-05-20 14:57:44
另外，萬華區「台北市私立愛愛院」養護機構，今天傳出有住民確診，社會局表示，有一名長者在5月17日晚間身體不適，經核酸檢測後發現確診，指揮中心也回應，該社福機構住民在5/10-5/13期間有住院，跟和平醫院確診個案1272是同病房的病患。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案在13號出院後才確診，有通知該住民，但是該長照住民當天已經發燒送醫確診，目前已經針對機構來匡列跟採檢，共22位接觸者，其中3個住民19個工作人員，但目前PCR採檢都是陰性，還是列為居家隔離要觀察14天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。