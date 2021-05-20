全國三級警戒！觀光局關閉國家風景區、大型活動停辦

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觀光遊樂業部分，觀光局指出，全國25家觀光遊樂園區，自即日起至5月28日關閉暫停營業，請業者將公告暫停營業時間於進出口及相關網站。
針對國際機場旅客服務中心，觀光局表示，桃園國際機場入境大廳設置的旅客服務中心，考量仍有配合防疫服務旅客之需要，將維持營運並加強防疫措施，而松山機場(國際線)、臺中、臺南及高雄機場等旅客服務中心(含服務處)自即日起停止現場服務，改以電話提供服務。
觀光局說，目前取消的大型活動包含，秀姑巒溪泛舟鐵人三項、關山小鎮自行車漫旅、觀音觀鷹市集活動、世界自行車日騎遊環台活動、南庄花卉節亮點活動-乾花香氛蠟燭手作、迴遊阿罩霧假日觀光巴士（5月22日開始停駛）、愛玩中彰小鎮旅展市集、金山蹦火節活動、來Bike!去屏東走走、世界自行車日響應活動、愛護馬祖 從我做起-馬祖人自主淨灘活動。
大型活動延期部分，包含，「福隆國際沙雕藝術季」延期到6月8日後開幕﹔東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場，延至7月22日﹔「過山古道尋寶趣」及「蟹蟹你的愛」，延至6月9日﹔觀音觀鷹樂活行腳系列-綠竹筍季推廣活動、南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌、山騎旅-二林水深度農遊單車行、參山騎旅-獅頭山小鎮騎旅、2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動、北寮-赤嶼淨灘減塑活動，將再行公告日期。
另外，澎湖自行車領騎服務活動從3月1日到6月30日，5月19至28日暫停。
觀光局表示，已建議旅行業自5月15日起全面延後辦理國內團體旅遊外，將持續要求觀光遊樂業者及轄管國家風景區管理處賡續依據中央流行疫情指揮中心「提升疫情警戒標準」，並秉持「因應疫情滾動檢討」原則澈底落實防疫政策，守護遊客健康，穩住疫情。