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NBA／詹皇大心臟投進關鍵三分　Kerr：很了不起的一擊

▲LeBron James投進關鍵三分球。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James投進關鍵三分球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-20 14:02:52

在驚滔駭浪之中，洛杉磯湖人以103:100擊敗金州勇士，確定拿下西區第7種子，「詹皇」LeBron James的關鍵三分球，可說是決定比賽勝負的關鍵一擊。賽後勇士總教練Steve Kerr在受訪時，也對該回合做出了評論。

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「James在關鍵時刻投進了那了不起的一球，我們交手過很多次了，我清楚他的實力，他關鍵時刻站出來拿下了勝利。」Kerr如此說道，「但我也喜歡我們球員的努力，Green對Davis的防守，Wiggins對James的防守，我為他們驕傲。」

勇士上半場曾取得13分領先，Kerr認為球隊本該拿下比賽的，而最終被翻盤的關鍵在於第三節，「上半場我們出現了5次失誤，而第三節似乎失誤了10次(實際上為7次)。下半場對手比我們多出13個回合，多投籃10次，多命中8個球，我們沒有能保護好球權，這讓我們打得艱難。」

儘管如此，勇士還有一場附加賽要打，而這場比賽將決定他們是能打進季後賽，還是提前放假。Kerr表示雖然球隊所有人都很失望，但他們已經在著手在準備下一戰的準備了。

根據《ESPN》的統計，包含例行賽和季後賽，這是James生涯第97次在最後1分鐘投進扳平或超前比分的進球。這場比賽他上場34分鐘，得到22分、11籃板、10助攻。

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