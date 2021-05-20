  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／戴口罩好悶好不舒服？陳珮騏教「鳥嘴戴法」萬人朝聖

▲ 演員「陳珮騏」分享鳥嘴口罩穿戴法，影片吸引萬人朝聖。（圖／翻攝自 FB 陳珮騏打氣團）
▲ 演員「陳珮騏」分享鳥嘴口罩穿戴法，影片吸引萬人朝聖。（圖／翻攝自 FB 陳珮騏打氣團）

影像中心/綜合報導

2021-05-20 14:13:16

國內疫情嚴峻，政府呼籲人民務必穿戴口罩、勤洗手並減少出外移動的機會。正逢天氣炎熱，戴口罩難以呼吸又覺得十分不舒服，八點檔演員「陳珮騏」日前在臉書直播分享，「鳥嘴口罩」的新戴法，她呼籲：「不管是哪種戴法，口罩都要戴好戴滿，共同度過這段時間。」影片也吸引超過萬人點閱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲ 將穿戴繩打死結至底端。（圖／翻攝自 FB 陳珮騏打氣團）
影片中陳珮騏表示，身為小臉型的她，一般成人口罩不僅讓她難以呼吸，臉頰左右兩側的口罩縫隙，也讓她深感「不夠安全」。近日她偶然間學習到「鳥嘴口罩」的DIY方式，試用過後覺得十分實用，於是開直播分享給有同樣煩惱的粉絲網友。

首先先把兩側綁帶打死結至最尾端，盡可能留出耳朵穿戴空間，接著戴上臉部後，將左右兩側的空隙上下折疊，使口罩完全貼緊臉部，最後再做些許調整，便大功告成。影片中她也說明建議多方查證，呼籲粉絲網友一起共同防疫，度過這段疫情嚴峻時刻。（影音編輯：謝美伶）

▲記得穿戴上後要將兩側空隙折疊至密合臉部。（圖／翻攝自
▲記得穿戴上後要將兩側空隙折疊至密合臉部。（圖／翻攝自 FB 陳珮騏打氣團）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
81.91%18.09%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
72.73%27.27%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
79.39%20.61%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.58%11.42%
2021-05-17-2021-05-20
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀