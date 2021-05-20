影／戴口罩好悶好不舒服？陳珮騏教「鳥嘴戴法」萬人朝聖
國內疫情嚴峻，政府呼籲人民務必穿戴口罩、勤洗手並減少出外移動的機會。正逢天氣炎熱，戴口罩難以呼吸又覺得十分不舒服，八點檔演員「陳珮騏」日前在臉書直播分享，「鳥嘴口罩」的新戴法，她呼籲：「不管是哪種戴法，口罩都要戴好戴滿，共同度過這段時間。」影片也吸引超過萬人點閱。
影像中心/綜合報導
2021-05-20 14:13:16
影片中陳珮騏表示，身為小臉型的她，一般成人口罩不僅讓她難以呼吸，臉頰左右兩側的口罩縫隙，也讓她深感「不夠安全」。近日她偶然間學習到「鳥嘴口罩」的DIY方式，試用過後覺得十分實用，於是開直播分享給有同樣煩惱的粉絲網友。
首先先把兩側綁帶打死結至最尾端，盡可能留出耳朵穿戴空間，接著戴上臉部後，將左右兩側的空隙上下折疊，使口罩完全貼緊臉部，最後再做些許調整，便大功告成。影片中她也說明建議多方查證，呼籲粉絲網友一起共同防疫，度過這段疫情嚴峻時刻。（影音編輯：謝美伶）
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