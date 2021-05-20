NBA／詹皇創本季最遠三分球 柯瑞看傻眼：我以為不會進
衛冕軍洛杉磯湖人今(20)日和金州勇士正面對決，拚西區第7張季後賽門票，「詹皇」LeBron James在Stephen Curry(柯瑞)面前飆進超大號三分球，這球也幫助湖人以103:100逆轉獲勝，Curry不吝稱讚，「那些史上最偉大的球員們 總能命中這種偉大的進球。」
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-20 14:01:59｜2021-05-20 14:17:53
最後58.2秒雙方平手，湖人進攻時間僅剩不到3秒，球從籃下傳到三分線外的James手上，直接出手，Curry衝上前也來不及守住這一球，James投進這顆超大三分球後，2人互看，Curry表情傻眼，全場6千名湖人球迷瞬間沸騰。
據《ESPN》統計，這球距離遠達34英呎(約10.36公尺)，是James本季出手最遠的一次進球。賽後James和Curry英雄惜英雄，互相擁抱致意，還對談了一下。
Curry賽後也不吝稱讚James，「那是一次很棒的出手，那已經超越他正常出手的範圍了，我以為不會進，但他就是投進了，那些史上最偉大的球員們 總能命中這種偉大的進球。」
看看Curry今天表現也不豪遜色，幾次精彩的三分球投射，上半場結束前，閃過Anthony Davis和Alex Caruso的聯防，砍進壓哨三分球，幫助勇士建立13分領先，瀟灑的跑回休息室。全場9投6中，攻下全場最高37分，打破對戰湖人的低分魔咒，可惜球隊未能贏球。