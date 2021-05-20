台積電甩尾助攻 台股520收盤跌幅縮小、驚險守萬六
520是總統蔡英文就職紀念日，但國內疫情升溫，又有限電危機，不少股民都好奇是否有520行情，而台股今（20）日開低走低，盤中一度跌189點，最低來到15943點，但尾盤在權值股台積電拉抬下，終場跌90點，跌幅0.5%，收在16042點，驚險守住萬六大關，成交金額新台幣4657億元。
記者許家禎／台北報導
2021-05-20 14:00:06
台股今（20）日開盤下跌10.14點，開盤指數以16122.52點開出，早盤一度翻紅來到16154點，但隨後又回落下殺189點，來到最低點15943點，但尾盤拉抬，終場縮小跌幅，跌90點，跌幅0.5%，收在16042點，成交金額新台幣4657億元。
權值股台積電早盤在盤上571元的位置，盤中最低560元，尾盤瞬間走升5元拉到平盤567元的位置，也帶動大盤跌幅縮小。鴻海今日相對強勢，盤中大多在盤上，終場漲近1%，收在106元。聯發科跌1.3%，來到930元。其他華碩與宏碁兩樣情，分別跌3%與漲1%。
而今日鋼鐵又走弱，燁興、盛餘跌9%，中鋼、彰源與新光鋼跌7%，其他東和鋼鐵、春源、春雨、中鴻、聚亨跌4到8%。航運股幾家歡樂、幾家愁，如嘉里大榮、萬海、宅配通飆漲停，陽明、志信漲3到4%，但華航、中航、中櫃、台航、榮運跌4到7%，裕民跌停。疫情概念股也綠油油，恆大、杏輝、國光生、南六都走跌。