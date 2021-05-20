雙北喊「封城」超前部署？羅秉成喊話：勿引發恐慌

台灣本土疫情持續延燒，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜先前不斷向中央喊話，表明已交做好防疫第4級警戒的準備、「該封城就封城」；不過，行政院發言人羅秉成在今（20）日的行政院會後記者會中則喊話，升不升級除了有指引外，還要有中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官的綜合判斷，且4級警戒不代表封城，希望地方政府交由中央統籌、對外說明，不要引發訊息錯亂，甚至國際對台灣疫情的錯誤解讀。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-20 14:00:52｜2021-05-20 14:17:46
羅秉成在今天的行政院會後記者會中提到，這幾天本土病例增加，讓國人相當憂心，但防疫警戒是否升到第4級，除了指引跟標準外，還有指揮官的綜合判斷。衛福部長陳時中昨天說過，現在是全國一致到3級警戒，但並沒有升到4級警戒的條件跟背景存在。
羅秉成更向地方政府喊話「不要有各種不同想法，引起不必要的困擾跟恐慌」，強調4級警戒需14天內平均100例以上，且一半以上患者找不到傳染鏈的兩個並存條件；政府希望可以控制住疫情，不要達到第一個條件，不過根據疫調，相關感染鏈都有所掌握，至少在這5天沒有達到第二個條件。
羅秉成認為，在疫情嚴峻的情況下，可能有單位或地方政府認為要「超前部署」做出因應與處理，有這種準備心態是好的，但在處理過程中，不要讓大家以為台灣已經要升4級警戒或封城，現在國際也都在看台灣的情況，若訊息一傳播出去，可能會被誤解，甚至引起國際對台灣疫情準備訊息的錯亂，這是不好的，加上4級警戒不等於封城，這應該由CDC來統一說明，這就是為什麼要全國一致，希望大家配合。
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