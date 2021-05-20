澳中貿易戰激烈　澳總理：北京制裁像舞獅「不會咬人」

先前中國祭出貿易制裁，針對澳洲的紅酒、大麥、牛肉等商品實施貿易限制。澳中關係近來持續緊張，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）先前受訪內容曝光，他表示原先澳洲想要與中國維持友好關係，但中國的貿易制裁就像是舞獅一樣，只是戲曲性表演。





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澳洲《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）指出，澳中關係近來緊張，中國政府對澳洲出口的牛肉、紅酒、大麥、棉花等商品進行貿易限制，甚至還以種族暴力為由，建議學生以及遊客勿前往澳洲。先前澳洲政府表示增加國防預算，來維持印太地區和平以及對抗中國，遭到中國《環球時報》大力批評，並指出中國當局可能會為此加重貿易制裁力度。





澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）先前曾經表示，自2017年以來，中國一直對澳洲抱持敵意，甚至有好一段時間，都沒有高層官員到澳洲來訪，「這是半世紀以來前所未有的事情」。





不過澳洲總理莫里森在去年9月接受新書《紅色區域：中國挑戰與澳洲未來》（Red Zone: China’s Challenge and Australia’s Future）的採訪內容進入曝光。莫里森指出，儘管兩國在出口貿易中受創，但是澳中仍互相交流，即使現在看到許多外交氣氛，但是關係還是會持續下去。





但是莫里森被問到中國的貿易制裁，是否就像舞獅一樣，只會表演不會咬人，莫里森回答「我不認為這是不公平的分析，但現在要做出這樣的主張變得比幾年前更困難。」莫里森強調，他希望能與中國維持良好關係，但即使澳洲冒犯中國，也不會轉向、改變主意，澳洲只會追求國家自身的利益。



