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LINE＠功能所建置的完整的腦中風資訊平台，不僅提供返家資源、復健資源等功能，也給予一對一客製化諮詢服務。臺北榮總護理部劉子菁護理師指出，腦中風病人出院後續復健及照護問題常是病人與家屬最擔憂的問題，以往在腦中風個案病情穩定後，經探視溝通，神經後期照護個管師會依據個別狀況，建議出符合病人及家屬期望的作法。
只需輸入數字代碼 隨時獲得腦中風相關資訊
劉子菁護理師說明，為達成及支持家屬走過這段艱辛過程，因此將中風病人急性治療後所面臨包括復健、換管、輔具等各項問題，經資源歸納整理產生數據，再利用大數據學習原則，分類為常見的10大問題，如外勞申請、輔具申請、長照申請、管路更換等，再將相關資源介紹及連結建置於LINE＠之中，病患只要輸入簡單的數字代碼，就可隨時獲得腦中風相關的資訊。
透過line即時諮詢 讓中風病患與家屬安心出院
此外，此平台也提供像主動關懷病人出院後狀況，特殊狀況諮詢、轉院後諮詢、突發狀況諮詢等各項個別化的諮詢與協助，讓病患與家人更安心，累計至今已有240位病人使用此平台功能。臺北榮總護理部明金蓮主任強調，中風常來得讓人措手不及，不僅會遭遇死亡與身體殘障的威脅，後續漫長的復健更容易使病患無助，藉由此平台，可望能陪伴家屬與病患獲得更完善照護。
資料來源：健康醫療網 提供腦中風患者完善照護 北榮研發line即時諮詢
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