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下批疫苗何時抵台？衛福部：6月可能性較大

▲台灣深陷本土疫情風暴，疫苗的採購迫在眉睫。有外媒引述消息來源，聲稱美國政府已介入協調，幫助台灣盡可能早點取得供貨。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣深陷本土疫情風暴，疫苗的採購迫在眉睫。有外媒引述消息來源，聲稱美國政府已介入協調，幫助台灣盡可能早點取得供貨。（示意圖／取自unsplash）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-20 14:27:21｜2021-05-20 14:29:43

最新一批40萬劑AZ疫苗在昨天傍晚抵台，暫時解除台灣的疫苗荒，不過本土疫情延燒，加強民眾施打意願，僅僅40萬劑也只是杯水車薪，下一批疫苗又將在何時抵台？衛服部次長薛瑞元在今（20）天的行政院會後記者會中表示，目前還是很積極的在聯絡個別廠商，5月底以前比較沒把握、6月可能性增加，但因為全世界都在搶疫苗，所有疫苗在還沒上飛機前，能不能抵台都說不準。

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針對疫苗採購問題，薛瑞元在記者會中表示，目前已經採購並簽有合約的是AZ1,000萬劑，國產疫苗1,005萬劑，其他外國廠981萬劑，但沒有辦法說「何時一定會到」，因為全世界都在搶疫苗，採購合約在執行上目前都比較不確定。

衛福部疾管署長周志浩指出，現在每週都會和外國透過視訊會議、電話會議或電子郵件往來，希望場升能更早供應疫苗，或是探詢未簽約廠商供應台灣疫苗，不過要談成是非常不容易的事，裡面很多過程會有波折，希望國人多多包容。

行政院發言人羅秉成則指出，除了國際搶購疫苗，台灣在購買疫苗上還有各種不確定因素，所以一定是等疫苗上了飛機之後才好對外說明。不過政府在疫苗採購的部份，都有按照相關進程掌握中，請國人放心，已經很確定疫苗會到台灣的情況下，會及時對外公開跟說明。

此外，這批40萬劑的AZ疫苗將在7天檢驗期後開始施打，至於接種對象則會透過專家小組會開會討論，最主要還是以第一線有直接接觸的醫療人員為主，像是醫護人員，集中檢疫所、運送感染者、還有採檢站的相關人員、疫調及防疫人員等，接下來會徵詢專家意見，給進一步指導，待檢驗期後就開始施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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