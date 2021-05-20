國中會考補考確定延期！182考生6月5日再上戰場

國內疫情持續嚴峻，日前結束的國中會考有不少考生因為受到疫情影響而無法考試，共有182人受影響，原本將於29、30日登場的大陸考場與會考補考宣布延期，教育部今（20）日表示，考試將延後一周至6月5日、6日舉行。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-20 14:40:14
教育部說明，今年會考採「防疫從嚴、認定從寬」的原則，日前匡列因居家隔離、居家檢疫及進行核酸檢測未有結果等三類，需要參加補行考試的考生計有182人。經與指揮中心等相關單位確認考生解除隔離時間，為使絕大部分考生得以應試，國中教育會考大陸考場暨補行考試辦理，將延後一周至6月5日、6月6日舉行。
而參加110年國中教育會考大陸考場暨補行考試的考生，後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益，已確診無法參加補行考試之4名考生，將以專案協助後續入學。
另外，教育部進一步表示，因應疫情變化、為強化閱卷讀卡掃描闈場防疫層級，今年評閱工作以「減少評閱人數，提高評閱數量」為辦理原則，因此，110年國中教育會考成績單寄發時間順延一周，正式考試及補行考試的成績單統一於6月11日寄發，並於6月11日上午8時起開放網路成績查詢。
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