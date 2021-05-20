直播／市府內有感染未爆彈？柯文哲親自召開記者會說分明

新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，台北市的部分原本連續數天都維持確診者人數下降的態勢，不過今（20）日則破功，防疫指揮中心公布的新數字，台北市確診人數87人比昨天多了17人。此外有消息傳出北市捷運局以及台北捷運公司，都傳出有人確診，府內更盛傳有不少公務人員已經確診，但至今市府未公布相關消息。





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根據中央防疫指揮中心公布的數字顯示，台北市今天的確診人數比昨天多了17人，其中仍以萬華區確診者為大宗，確診人數也比昨天多了9人。雖然過去幾天採檢確診率下降，不過今天又突然升高，恐怕與日前的北市院內感染有關。



