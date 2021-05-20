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直播／市府內有感染未爆彈？柯文哲親自召開記者會說分明

▲台北市長柯文哲18日在防疫記者會上表示，現階段確診率從最高點11%降至4.7%，顯示民眾減少活動能有效降低確診率，也希望大家能夠用國民素質打贏這場防疫戰爭。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲18日在防疫記者會上表示，現階段確診率從最高點11%降至4.7%，顯示民眾減少活動能有效降低確診率，也希望大家能夠用國民素質打贏這場防疫戰爭。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-20 15:30:00

新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，台北市的部分原本連續數天都維持確診者人數下降的態勢，不過今（20）日則破功，防疫指揮中心公布的新數字，台北市確診人數87人比昨天多了17人。此外有消息傳出北市捷運局以及台北捷運公司，都傳出有人確診，府內更盛傳有不少公務人員已經確診，但至今市府未公布相關消息。

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根據中央防疫指揮中心公布的數字顯示，台北市今天的確診人數比昨天多了17人，其中仍以萬華區確診者為大宗，確診人數也比昨天多了9人。雖然過去幾天採檢確診率下降，不過今天又突然升高，恐怕與日前的北市院內感染有關。

 

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
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82.24%17.76%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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不需要
73.85%26.15%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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不會，不會太慢
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2021-05-17-2021-05-20
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