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陳其邁視察防疫旅館　員工每月加發3000元防疫津貼

▲陳其邁至防疫旅館視察，更宣佈將發放防疫旅館第一線工作人員，每人每月3000元的防疫津貼。（圖／高市府觀光局提供）
▲陳其邁至防疫旅館視察，更宣佈將發放防疫旅館第一線工作人員，每人每月3000元的防疫津貼。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-20 15:01:16

全台疫情升溫，為體恤勞苦功高的防疫工作人員，高雄市長陳其邁今（20）日親至防疫旅館視察，除查看防疫旅館出入動線及相關防疫工作流程外，並親自慰勞第一線工作人員辛勞，更當場宣佈將發放防疫旅館第一線工作人員，每人每月3000元的防疫津貼，發放至疫情趨緩為止，感謝他們勞心勞力的貢獻。

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陳其邁去年8月上任後，即責成觀光局防疫旅館加倍計畫，於一個月內完成防疫旅館房間數倍增至3400間房，長期提供漁工、移工、學生、台商及家人返國居家檢疫（隔離）等民眾，充足的量能及安全舒適的檢疫空間。

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▲ 陳其邁使用室內電話與隔離民眾閒話家常，關心居住狀況，也感謝隔離民眾為整個社區健康的配合。（圖／高市府觀光局提供）
今年農曆春節前，陳其邁預見即將有大量漁船返港、國人返國的特殊檢疫需求，即提前要求觀光局先行增加防疫旅館量能，最高擴增至4205間房規模，除提供高雄市民足夠的居家檢疫場所外，也支援鄰近的嘉義、台南、屏東及離島等縣市。

自五月初雙北疫情發生嚴峻變化，陳其邁再次要求觀光局擴充防疫旅館因應需求。觀光局迅速於一周內增加約500間房的量能，擴充至現有的3755間客房，加上後續輔導即將新加入的防疫旅館，會朝著再增加1000間房的目標努力，是此次疫情全台防疫旅館擴充房數最多的縣市。

針對防疫旅館也要求以最高標準，嚴格執行防疫措施及清消作業等，另督促觀光局與衛生局合辦多場防疫旅館工作人員清潔消毒示範說明會，成效頗彰。

高雄市政府也鼓勵高市獨棟經營之旅館業者，接受徵召成為集中檢疫所，協助政府辦理居家隔離防疫業務，觀光局已全面檢視符合全棟使用、動線分流的旅館，積極接洽業者，並輔導業者踴躍提出申請，希望地方攜手中央共度難關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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