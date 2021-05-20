立院停會一週 拚31日三讀通過紓困振興預算增至6300億
立法院長游錫堃今（20）日下午召集朝野協商，朝野黨團達成共識，決議在5月22日至28日停開立法院院會及委員會。且將在31日加開院會，力拚三讀通過紓困特別預算增加至6,300億元。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-20 15:12:12｜2021-05-20 15:27:55
游錫堃在今天下午1時30分召集朝野黨團協商法案，因台灣本土疫情持續延燒，朝野黨團在協商後達成共識，決定明日的院會繼續進行，讓攸關紓困特別預算提升至6,300億元的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案逕付二讀，並於5月31日加開院會讓全案三讀。
行政院於5月13日院會通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案函請立法院審議。
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