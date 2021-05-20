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巷仔內／蔡英文就職5週年　外交兩岸危機重重

▲蔡政府連任滿一週年，外交兩岸充滿危機與挑戰。（圖／民進黨提供）
▲蔡政府連任滿一週年，外交兩岸充滿危機與挑戰。（圖／民進黨提供）

記者呂炯昌／特稿

2021-05-20 16:58:01｜2021-05-20 17:03:27

總統蔡英文今（20）日連任滿一週年，本該是歡喜的日子，但在疫情衝擊下，全國進入三級警戒；對外，兩岸關係也不進反退，進入警戒狀態，被外媒評為「地球上最危險的地方」。

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民進黨認為蘇起創造的「九二共識」非事實，因此2016年蔡英文政府上台後，否定馬政府「九二共識」引發兩岸關係緊張，爾後又因為香港反送中事件而加速惡化。2021年3月，新任陸委會主委邱太三上任後拋出善意，期待兩岸關係「春暖花開」，但是北京仍不買帳，兩岸關係如同疫情一樣持續惡化。

由於兩岸關係差，北京進一步打壓台灣國際生存空間，蔡英文上任後斷交7個國家，許多重要國際組織也迫於中國壓力而不得其門而入。2020年全球新冠肺炎疫情爆發，當全球歸咎中國隱瞞疫情時，中國卻也利用疫苗作為武器，大打「疫苗外交」。

全球新冠肺炎疫情慘重，中國乘機利用疫苗脅迫友邦外交傳向。南美洲唯一友邦巴拉圭邦交拉警報，巴國政壇湧現為了疫苗與台灣斷交的聲浪，逼得外交部緊急從印度獲得200萬劑疫苗，提供巴拉圭抗疫解燃眉之急。宏都拉斯是中國疫苗外交新對象，宏國因為得不到美國疫苗，考慮轉向中國，讓台宏邦交拉警報。

新冠肺炎疫情全球升溫，讓全球領導人面臨巨大壓力，蔡英文也不例外，2020年有效控制疫情成為全球「防疫模範生」，但是就職5周年前夕疫情大爆發，連續多日確診人數破百，「防疫超前部署」遭質疑淪為口號，疫苗、快篩設備全都短缺，加上面臨缺水、缺電問題，蔡政府邁向執政第6年的成績越來越難看，面對2022地方選戰，民進黨恐怕不樂觀。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
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2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
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73.53%26.47%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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不會，不會太慢
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