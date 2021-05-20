巷仔內／蔡英文就職5週年　外交兩岸危機重重

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由於兩岸關係差，北京進一步打壓台灣國際生存空間，蔡英文上任後斷交7個國家，許多重要國際組織也迫於中國壓力而不得其門而入。2020年全球新冠肺炎疫情爆發，當全球歸咎中國隱瞞疫情時，中國卻也利用疫苗作為武器，大打「疫苗外交」。
全球新冠肺炎疫情慘重，中國乘機利用疫苗脅迫友邦外交傳向。南美洲唯一友邦巴拉圭邦交拉警報，巴國政壇湧現為了疫苗與台灣斷交的聲浪，逼得外交部緊急從印度獲得200萬劑疫苗，提供巴拉圭抗疫解燃眉之急。宏都拉斯是中國疫苗外交新對象，宏國因為得不到美國疫苗，考慮轉向中國，讓台宏邦交拉警報。
新冠肺炎疫情全球升溫，讓全球領導人面臨巨大壓力，蔡英文也不例外，2020年有效控制疫情成為全球「防疫模範生」，但是就職5周年前夕疫情大爆發，連續多日確診人數破百，「防疫超前部署」遭質疑淪為口號，疫苗、快篩設備全都短缺，加上面臨缺水、缺電問題，蔡政府邁向執政第6年的成績越來越難看，面對2022地方選戰，民進黨恐怕不樂觀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。