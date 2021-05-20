補考試場比照有症況考生升級　大陸區試題加密兩道金鑰

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外針對大陸考區部分，以往都會從台灣派試場人員赴中主辦，但從去年開使因應疫情開發，方式也有所調整，國教署組長武曉霞表示，今年的大陸試場比照去年，我們人員不到現場，試卷是在台灣擬定後再用金鑰加密傳輸，大陸考場也設有單獨的闈場，試卷送至闈場後將還要再加密一道金鑰，確保考試公平性。
武曉霞進一步指出，在試卷送印時，也必須24小時錄影，由台灣端遠端監控，並配合當地的督導人員進行，去年相當順利，因此今年也延後這樣的模式，讓考試相當嚴謹，大陸考場的試務人員以有經驗的同仁為主，但也不排除有陸籍人員。此次大陸考場共有441人應考。
另外，彭富源表示，此次要參與台灣補考的考生共有182人，以新北市最多，分佈在9個考區，依據學生的數量、分佈，就試場數會有80到100個試場，並比照第二類試場，也就是因自主健康管理、發燒或呼吸道疾病而使用的試場規格舉行，初步而言這是最新最完整的評估規劃，會以這樣的程序處理，併行最嚴格的防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。