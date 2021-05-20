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只有4類教師遠距教學可不到校？教育部澄清：不在此限

▲不少教職員反映學校仍要求所有教職員到校，除非因疫情隔離、家中有12歲以下兒童等4理由才可不到校上班，教育部今（20）日再次澄清，並不以此為限。(圖／NOWnews資料照)
▲不少教職員反映學校仍要求所有教職員到校，除非因疫情隔離、家中有12歲以下兒童等4理由才可不到校上班，教育部今（20）日再次澄清，並不以此為限。(圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-20 15:54:22

因應國內疫情警戒升級，教育部日前宣布全台停課改採遠距教學，不過有不少教職員反映學校仍要求所有教職員到校，除非因疫情隔離、家中有12歲以下兒童等4理由才可不到校上班，教育部今（20）日再次澄清，並不以此為限。

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國教署表示，已在19日通函各地方政府及各高級中等以下學校，請學校考量維持校務運作及線上學習之需要，適度提高教職員工居家線上教學、辦公人力，強化各項防疫措施。

為降低上班移動之感染風險，學校在維持基本校務運作及線上學習需要之前提下，提高教職員工居家上班人數，可就有「懷孕」、「有12歲以下子女須照顧者」、「實施自主健康管理期間者」、「有同住家人實施居家隔離或居家檢疫者」，4類情形之一者可優先居家線上教學、辦公，但不以上述4類者為限。

教職員工居家線上教學、辦公，屬防疫期間應變之出勤方式，視同正式上班，非防疫照顧假，當事人無需請假，且學校不得再要求其申請家庭照顧假、防疫照顧假而不支薪，而教職員工如因請防疫照顧假、家庭照顧假等事由未進行居家線上教學、辦公，則依差勤相關規定辦理。

而有關線上教學，教育部說明，如果涉及教師授課節數認定及鐘點費支給，請各地骯政府及高級中等以下學校採彈性、從寬認定原則處理，同時依照通報儘速辦理，公文後補，教育部將視需要滾動修正相關規定，以最新通報規定為準。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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