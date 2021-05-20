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飼主染疫寵物無人看顧　議員建議獨立寵物專用區

▲台中市議員李天生(左) 江肇國(中) 張家銨(右) 建議尸市府應盡快擬定寵物隔離中心(圖／江肇國提供2021.5.20)
▲台中市議員李天生(左) 江肇國(中) 張家銨(右) 建議尸市府應盡快擬定寵物隔離中心(圖／江肇國提供2021.5.20)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-20 15:55:55

本土疫情持續擴散中，單日驟增上百例確診案例，住院治療與居家隔離者短時間內暴增，其中不乏飼養寵物的民眾。飼主因疫情而隔離，雙北動保處都啟動寵物安頓措施，而台中尚未有相關配套規劃。今(20)日民進黨市議員江肇國表示，許多飼養寵物的民眾擔心萬一自己需要隔離或檢疫時，寵物無人看顧，且查閱 中市民飼養犬貓隻數已經突破20萬隻，市府不應該忽略動物對疫情的影響與飼主被隔離後的安置問題，建議市府應盡快擬定寵物隔離中心。

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江肇國指出，查閱台灣的出生人口以及飼養寵物的隻數資料顯示，臺灣人飼養寵物數量將要超越15歲以下的孩童，數目之大不容忽視。而因應本土疫情，農委會早在去年就頒布「COVID-19寵物檢驗及照護指引」，比照居家隔離者標準，不得外出。雖然目前無確切研究顯示動物傳播武漢肺炎的證據，

但台北與新北已開始實施飼主隔離後的寵物安置配套，由動保處清潔消毒後讓親友帶回照顧，或安置在獨立寵物專用區，以一日200元、上限3,000元計費，甚至近期因隔離者驟增，還規劃徵收寵物旅館來做為寵物隔離中心；反觀臺中尚無相關配套措施。

江肇國表示，除了雙北實施寵物隔離安置機制外，桃園市在去年就已超前部署建置動物防疫隔離運輸艙。雖然臺灣無動物傳染武漢肺炎給人類的案例，但是謹慎對待任何可能的傳染源，不僅是保護人類更是實踐動物防疫。

他呼籲市府除了配合中央頒布相關規定外，更應該主動思考與部署染疫飼主的寵物安置情況，讓不幸確診的民眾可以專心治療，無需擔心寵物的狀況。

動保處表示，考量寵物離開原飼養環境可能造成寵物之緊迫，若有親友可協助照顧者，可由親友進入空屋內餵食，親友欲帶回照顧者，可通報動保處協助消毒載送。

無親友照顧者，由動保處媒合有意願之動物醫院協助隔離住院，住院費用依臺中市獸醫師公會診療收費標準由飼主負擔，醫療費用另計。

由動保處設置之臨時隔離照護場所協助安置，每頭費用為每天飼料費新臺幣200元。

動保處提醒，防疫期間家中飼養寵物民眾，要經常保持良好衞生習慣，照顧寵物應採取適當防護措施，如戴口罩與手套、保持適當距離、照護動物及處理其食物前後皆應澈底清潔雙手，並保持家居環 境的清潔衞生，遛狗時除飼主戴口罩外，犬隻應繫牽繩並保持安全社交距離，如果身體不適者應避免與寵物接觸。

依據世界動物衛生組織（OIE）報告，目前並無證據顯示犬貓會感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）而再回傳給人，若發現寵物的健康狀況出現問題，請主動與家庭獸醫師聯繫，勿過度恐慌而棄養犬貓，依動物保護法規定，任意棄養寵物最高可處新臺幣15萬元罰鍰。

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