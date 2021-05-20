飼主染疫寵物無人看顧　議員建議獨立寵物專用區

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動保處表示，考量寵物離開原飼養環境可能造成寵物之緊迫，若有親友可協助照顧者，可由親友進入空屋內餵食，親友欲帶回照顧者，可通報動保處協助消毒載送。

無親友照顧者，由動保處媒合有意願之動物醫院協助隔離住院，住院費用依臺中市獸醫師公會診療收費標準由飼主負擔，醫療費用另計。

由動保處設置之臨時隔離照護場所協助安置，每頭費用為每天飼料費新臺幣200元。

動保處提醒，防疫期間家中飼養寵物民眾，要經常保持良好衞生習慣，照顧寵物應採取適當防護措施，如戴口罩與手套、保持適當距離、照護動物及處理其食物前後皆應澈底清潔雙手，並保持家居環 境的清潔衞生，遛狗時除飼主戴口罩外，犬隻應繫牽繩並保持安全社交距離，如果身體不適者應避免與寵物接觸。

依據世界動物衛生組織（OIE）報告，目前並無證據顯示犬貓會感染嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）而再回傳給人，若發現寵物的健康狀況出現問題，請主動與家庭獸醫師聯繫，勿過度恐慌而棄養犬貓，依動物保護法規定，任意棄養寵物最高可處新臺幣15萬元罰鍰。