台灣疫情延燒　BBC：過於仰賴邊境控管疏於疫情控管

新冠肺炎（COVID-19)疫情從去年就持續延燒全球各國，而台灣以及新加坡在過去都被世界譽為是「防疫優等生」，但兩國本月都爆發新的疫情。英國《BBC》報導分析，台灣過去因為疫情控管得宜，仰賴邊境控管防疫，更因此自滿，但過於仰賴邊境控管反而造成風險。





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台灣近來疫情升溫，在20日時又再度新增了286例本土確診病例，六天之內暴增了逾1200起本土確診病例。新加坡最近疫情也有復燃狀況，在上週爆增248例確診病例，《BBC》指出，雖然這些確診數字在其他國家中看起來很少，但是對於台星兩國來說，多到難以想像。





《BBC》針對台灣防疫方式進行分析，在新冠肺炎疫情最初爆發當時，台灣是全球最先實施邊境控管的國家之一，而這些限制直到現在都還在實施。但不只是台灣民眾、醫院，甚至是台灣政府都因此放鬆戒心。





台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授林先和表示，醫院不積極進行篩檢，即使患者出現了發燒症狀，醫院也不會為患者篩檢病毒。林先和進一步說明，因為病毒無法突破台灣強大的邊界管制，所以就算出現了相關病徵，大家普遍不會認為這是感染了新冠肺炎。





根據《Our World in Data》網站數據顯示，在今年二月中旬時，台灣每千人僅做了0.57次的病毒篩檢，同期新加坡有6.21次，英國則是做了8.68次。





林先和表示醫生沒有認真對待，醫院也沒有戒備病毒，更沒有積極進行追蹤接觸，透露出「某種自滿心理」。





《BBC》提到了之前台灣放寬未接種疫苗機師的居家檢疫期限，從14天減至5天，最後縮短到只剩下3天。但是華航諾富特群聚事件爆發後，多人身上檢驗出B117英國變種病毒，病毒已經進入社區，並且來到成人的娛樂場所「茶室」。





林先和指出，茶室不但在室內且不通風，一群人還在裡頭唱歌、喝酒，並有親密接觸，而在整條街上有多間茶室都是這樣的情形，成為了一起非常大的超級傳播事件。





《BBC》引述前副總統陳建仁的說法，表示有很多確診者都不願意透露自己是否有去茶室，因而造成疫調困難。陳建仁提到了在先前日本也發生成人娛樂場所爆發感染事件，坦言台灣並沒有引以為戒、汲取教訓，表示「這次感染事件提醒了我們，只要一小群人口破壞規定，就會形成破口」。





而新加坡國立大學助理教授庫克（Alex Cook）表示台灣的案例顯示出，台灣過於仰賴邊界管制，而疏於防治國內疫情擴散措施。



