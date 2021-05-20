錯失疫苗佈局先機 藍：應協助國產疫苗第三期臨床試驗
國家政策研究基金會今（20）日舉行新冠肺炎相關議題的座談會。國政基金會永續發展組召集人陳宜民呼籲政府注意變種病毒可能是未來最大的威脅，他並引述中央研究院研究員何美鄉主張國產疫苗應趁這波疫情進行3期臨床試驗。
記者余祥／台北報導
2021-05-20 16:10:48｜2021-05-20 16:19:25
國政基金會副董事長連勝文建議，應儘速透過民間組織，跟國外購買保護力較高的疫苗，並希望政府不要干涉。美國媒體都已在報導二代疫苗，第一代疫苗民進黨因為意識型態已經有重大失誤，我們更應該提前部署第二代疫苗。政府應協助國產疫苗儘速通過三期臨床試驗並拿到國際認證。
基層醫療協會理事長林應然表示，很多基層醫療人員都在擔心是否能打到疫苗，也建議是否可以對醫護人員進行抗體快篩，並呼籲疫苗快點進來，讓醫護先有保護力，最後也希望台灣可以安然度過。
新光醫院副院長洪子仁提到，現在各醫院的醫護人員施打比例有慢慢提高，新光醫院有五成五，亞東醫院也有七成了，但是現在疫苗數還是太少了，希望六月初一定要有疫苗進來。去年疫苗已經在提前佈局的部分失去先機，如果跟美英一樣，能在今年初開始就讓第一線的醫護等高風險的人員能夠優先施打，那今天還會爆發本土疫情嗎？
洪子仁強調，政府應該要思考，快篩在社區感染要扮演甚麼腳色？他也建議設置基層聯防機制，如果可以在社區佈下第一道防線，找到社區傳播個案找出，對於未來防控思維應該要改變。