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二確診者曾至屏東市、火車站等地　屏縣完成軌跡消毒

▲案號「2706」案號「2706」54歲桃園市婦人18日因感身體不適，由弟弟騎乘機車送至國軍高雄總屏東分院就醫，19日採檢後確認為陽性現在負壓隔離病房。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.20）
▲案號「2706」案號「2706」54歲桃園市婦人18日因感身體不適，由弟弟騎乘機車送至國軍高雄總屏東分院就醫，19日採檢後確認為陽性現在負壓隔離病房。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.20）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-20 16:42:42

屏東縣政府20日公佈二例其他縣市確診者在縣境內足跡，案號「2706」54歲桃園市婦人5月16日至屏東火車站、客運站、屏東市復興南路陳家檳榔店、屏東市弟弟家等地，案號「2357」高雄市45歲女性5月11日駕車與親友至縣內親友家戶外烤肉聚餐，結束後即直接返回高雄,沒有停留其他公共場所。目前二人行經軌跡地點已全面清毒，衛生局共匡列9人檢疫居家隔離。

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▲案號「2706」案號「2706」54歲桃園市婦人5月16日至屏東火車站、客運站、行經軌跡地點已全面清毒。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「2706」案號「2706」54歲桃園市婦人5月16日至屏東火車站、客運站、行經軌跡地點已全面清毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.20）
衛生局指出，案號「2706」15日夜間從桃園市統聯客運經國轉運站上車，進入台中市中港路轉運站，經轉搭乘往屏東線之統聯客運，16日凌晨屏東站下車後前往火車站廁所，隨即步行至復興南路陳家檳榔店，向店員詢問第一無線計車電話，並搭乘計程車前往弟弟位於屏東市住處，未再出門。

18日因感身體不適由另一位弟弟騎乘機車送至國軍高雄總屏東分院就醫，經醫師評估後，予以採檢以通報社區新冠病毒送驗後返家，19日採檢後確認為陽性，現收治在負壓隔離病房。

案號「2357」45歲女性5月11日下午乘坐妹婿駕駛自小客車，前往親友家戶外烤肉聚餐活動，結束後個案即返回高雄市。

▲54歲桃園市婦人5月16日至屏東市復興南路陳家檳榔店已全面清毒。（圖／屏東縣政府提供,
▲54歲桃園市婦人5月16日至屏東市復興南路陳家檳榔店已全面清毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.20）
衛生局二案共匡列9人居家隔離，相關足跡地點及業者環境均已完成消毒作業。屏東縣政府表示，疫情嚴峻，請民眾務必配合做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離，減少不必要出門，保護自己也是保護他人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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