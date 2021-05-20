連續6日本土確診破百　化學兵北市消毒不中斷

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龔龍峰表示，化學兵會針對場域環境的不同，穿著適當的防護服裝，官兵連日在炙熱的天氣下穿起密不透風的防護服執行消毒任務，的確有其艱辛之處，但這是身為軍人的職責所在，弟兄姐妹義不容辭；官兵平時會針對「耐熱」特別訓練，都具備一定的抗熱能力，在任務休息之餘，官兵會補充水分及電解質，幹部也隨時掌握部屬的健康狀況，確保戰力完整。
龔龍峰指出，「身為指揮官，我必須完成我的任務。」目前疫情尚未穩定，宜蘭縣及雙北地區也持續在申請兵力，他擔任指揮官，一定會親自帶領著所屬勇往直前，全力守護家園。
當化學兵消毒捷運出口周邊環境時，現場民眾深深感受到官兵弟兄姐妹這段期間以來的辛勤付出，並挺身而出大喊 「謝謝您們！國軍加油！」。民眾熊先生表示，真的很感謝國軍官兵每次在國家面臨嚴峻的威脅時，總是站在第一線守護家園，也希望國人能夠共體時艱，一起做好防疫工作，度過這個疫情難關。
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