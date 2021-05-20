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連續6日本土確診破百　化學兵北市消毒不中斷

▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-20 16:35:50｜2021-05-20 16:36:24

新冠肺炎疫情持續延燒，連續6日本土確診人數破百人，6天來累計1212人確診。儘管天氣炎熱，陸軍33化兵群化學兵持續在北市消毒，今日前往大安區及信義區捷運站，針對站內民眾常接觸的公共設施進行消毒，防堵病毒入侵。

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陸軍33化學兵群上午分派兵力前往北市捷運站及採檢站，出動118名官兵以及偵搜車、悍馬車、背負式消毒器、MDS-106輕型消毒器、氣霧式消毒器等機具，在指揮官龔龍峰上校的帶領下，分別在捷運市政府站、象山站、臺北101站及景美站等16處車站實施消毒作業，在連續三天的努力下，迄今已完成76處捷運站消毒。

龔龍峰表示，化學兵會針對場域環境的不同，穿著適當的防護服裝，官兵連日在炙熱的天氣下穿起密不透風的防護服執行消毒任務，的確有其艱辛之處，但這是身為軍人的職責所在，弟兄姐妹義不容辭；官兵平時會針對「耐熱」特別訓練，都具備一定的抗熱能力，在任務休息之餘，官兵會補充水分及電解質，幹部也隨時掌握部屬的健康狀況，確保戰力完整。

龔龍峰指出，「身為指揮官，我必須完成我的任務。」目前疫情尚未穩定，宜蘭縣及雙北地區也持續在申請兵力，他擔任指揮官，一定會親自帶領著所屬勇往直前，全力守護家園。

當化學兵消毒捷運出口周邊環境時，現場民眾深深感受到官兵弟兄姐妹這段期間以來的辛勤付出，並挺身而出大喊　「謝謝您們！國軍加油！」。民眾熊先生表示，真的很感謝國軍官兵每次在國家面臨嚴峻的威脅時，總是站在第一線守護家園，也希望國人能夠共體時艱，一起做好防疫工作，度過這個疫情難關。

▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)
▲陸軍化學兵於捷運月台消毒。(圖／軍聞社提供)
 

▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512人確診。（圖／NOWnews製表）
▲國內本土確診個案再286例，累計6天下來已達1512人確診。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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