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社會局表示，臺北市萬華區一家老人養護機構5月17日晚間有長輩感到身體不適，因萬華區為此波本土確診個案眾多的區段，且長輩日前因5月13日自和平醫院出院，機構工作人員於18日將身體不適長輩送醫進行核酸檢測（PCR）確診並收治仁愛醫院住院，立即通報中央指揮中心，由中央防疫醫師及市府衛生局、社會局討論分艙分流控管，依照疫情指揮中心防疫醫師指示。
22位密切接觸者PCR結果皆為陰性
社會局提到，目前已先匡列「22位密切接觸者，5月19日已安排22位密切接觸者陸續前往醫院進行篩檢，包含3名住民及19位工作人員，PCR結果皆為陰性，目前3名住民就地隔離，工作人員已居家隔離，臺北市政府社會局及衛生局已會同機構人員執行。
落實分艙分流進行全院普篩
社會局指出，出現確診個案機構已進行清消，並要求工作人員加強落實分艙分流，該棟五樓與其他樓層分流，並執行相關防護、污物單獨處理等措施，機構目前停止收住，依照防疫醫師指示，五樓將陸續進行篩檢，另外分艙分流之措施，其他區域也將匡列下一波採檢名單，逐步擴大採檢對象，進行全院普篩，以確保機構住民及工作人員安全。
資料來源：健康醫療網 萬華區一名長輩確診 匡列22名密切接觸者
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