  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

萬華區一名長輩確診　匡列22名密切接觸者

萬華區一名長輩確診　匡列22名密切接觸者
萬華區一名長輩確診　匡列22名密切接觸者

健康醫療網

2021-05-20 16:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】萬華今日（20日）再傳一名老人養護中心的長輩確診，臺北市政府社會局表示，17日晚間有長輩感到身體不適，於18日進行核酸檢測（PCR）確診，並收治仁愛醫院住院，依疫情指揮中心防疫醫師指示，已先匡列22位密切接觸者，PCR結果皆為陰性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長輩17日身體不適　18日核酸檢測PCR確診

社會局表示，臺北市萬華區一家老人養護機構5月17日晚間有長輩感到身體不適，因萬華區為此波本土確診個案眾多的區段，且長輩日前因5月13日自和平醫院出院，機構工作人員於18日將身體不適長輩送醫進行核酸檢測（PCR）確診並收治仁愛醫院住院，立即通報中央指揮中心，由中央防疫醫師及市府衛生局、社會局討論分艙分流控管，依照疫情指揮中心防疫醫師指示。

22位密切接觸者PCR結果皆為陰性

社會局提到，目前已先匡列「22位密切接觸者，5月19日已安排22位密切接觸者陸續前往醫院進行篩檢，包含3名住民及19位工作人員，PCR結果皆為陰性，目前3名住民就地隔離，工作人員已居家隔離，臺北市政府社會局及衛生局已會同機構人員執行。

落實分艙分流進行全院普篩

社會局指出，出現確診個案機構已進行清消，並要求工作人員加強落實分艙分流，該棟五樓與其他樓層分流，並執行相關防護、污物單獨處理等措施，機構目前停止收住，依照防疫醫師指示，五樓將陸續進行篩檢，另外分艙分流之措施，其他區域也將匡列下一波採檢名單，逐步擴大採檢對象，進行全院普篩，以確保機構住民及工作人員安全。



資料來源：健康醫療網 萬華區一名長輩確診　匡列22名密切接觸者

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
82.17%17.83%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.53%26.47%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.3%22.7%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.81%11.19%
2021-05-17-2021-05-20
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀