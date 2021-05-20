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造成焦慮的原因有很多，過度接觸令人恐慌的資訊、過度聚焦在自己無法改變的事情、過度預期性地假設尚未發生的事情，都是焦慮的來源。民眾常常會思考，究竟這樣的焦慮是不是過頭了？姜學斌表示，焦慮與一般煩惱的差別，在於症狀的嚴重程度。倘若一整天都處在焦慮的情緒中、或焦慮的嚴重度與壓力源不成比例、覺得自己無法控制或者轉移焦慮的情緒，甚至因為焦慮的狀況，出現類似「自律神經失調」的症狀，如胸悶、心悸、耳鳴、喉嚨卡卡的、喘不過氣.等症狀，在經過內外科檢查後，若沒有明顯的器官損傷，就要思考焦慮症導致身體症狀的可能性。在防疫期間，如何避免焦慮產生，姜學斌醫師提出四個建議：
1.不要轉傳或散布恐慌性購物的資訊與照片
物資是充足的，避免密閉空間群聚才是現在的重點。不要讓自己變成散布恐慌的媒介。
2.不要整天看新聞，透過官方媒體獲得整理好的資訊
如果一整天都沉浸在重複式、威脅式的媒體資訊裡，會更難擺脫焦慮的可能。不如固定一個時間觀看新聞，或是透過「疾管家」line官方帳號獲得資訊。
3.不要專注在確診者足跡，要專注在完整自我的防護
我們無法掌握其他人的足跡，但可以決定自己要不要出門去。不管周遭有無確診者足跡，這幾周的當務之急，都是把自己管好，避免不必要的群聚。聚焦在自己可以掌握、可以改變的事情。
4.減少當面人與人的連結，拉近彼此心與心的距離
這個時候，可以嘗試以「安、靜、能、繫、望」的五字訣，照顧好自己的心靈健康。包括了：
促進安全：疫情已經從特定防護，進入全面防護的階段。應藉由正確防疫資訊的了解，提升自我防護，如減少不必要外出與聚會、維持社交距離、不隨意聽信假新聞、下載衛福部推出的「台灣社交距離」APP等，以創造身心的安全狀態。
找回平靜：藉由有效且無害的方式，尋找自己的平靜。包括適度運動、泡澡、休息、聽音樂、深呼吸、做伸展操、正念冥想等，都是不錯的方式。
提升效能：若出現不確定感，覺得無能為力或不知所措，可以藉由做一些簡單的小事情，比如清理家裡、好好讀本書、與家人一同做料理等，讓自己得到更完整的自掌控感。
互相聯繫：雖然因為疫情影響需要維持人與人之間的社交距離，但是仍然可以透過通訊軟體、網路視訊或電話與親友互相支持，表達關心。
保持希望：透過安、靜、能、繫，讓自己感覺踏實與肯定後，讓自己知道疫情是一時的，總有一天會過去，對於未來還是要抱持希望。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 疫情感到焦慮怎麼辦？ 精神科醫師：專注自我防護
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