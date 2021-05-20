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1100名醫護人員響應召集令　柯文哲：謝謝你們願意站出來

▲短短一天時間，就有超過1100名前醫護人員響應台北市的徵召令，台北市長柯文哲20日在記者會上表示「謝謝你們願意站出來」。（圖／台北市政府提供）
▲短短一天時間，就有超過1100名前醫護人員響應台北市的徵召令，台北市長柯文哲20日在記者會上表示「謝謝你們願意站出來」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-20 16:34:30

因應新冠肺炎疫情在北台灣持續升溫，台北市長柯文哲昨（19）日召開防疫記者會時，向退休及離職的醫護人員發出徵召令，希望能在國家危急時刻，站出來幫助國家度過難關。而在徵召令發出後，台北市長柯文哲今天也宣布，短短一天時間已經累計1100名前醫護人員響應，柯文哲也在記者會上表示「謝謝你們願意站出來」。

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北市萬華區阿公店傳出群聚感染後，台北市方面就加開了五間篩檢站。此外因應陽性或確診人數大增，許多症狀輕微或無症狀患者，因為集中檢疫所空間有限，市府方面也新設防疫專責旅館，讓輕症或無症狀確診者能夠居住。無論是快篩站及防疫專責旅館，都需要專業醫護人員進駐，也因此北市醫護人員方面也逐漸出現短缺。

因此台北市長柯文哲19日下午在北市例行防疫記者會上，喊話退休或離職醫護人員，能夠在這個時候回來前線，協助補充醫療人力的不足，柯文哲更訴諸溫情，喊話「國家需要你」，此番說法似乎相當奏效，短短一天內就徵集到1100名醫護人員報名。

對此柯文哲先是感謝這些前醫護人員「謝謝你們願意站出來」，不過話鋒一轉也強調，會責成相關單位開始針對報名者進行面談，然後陸續將這些響應召集的前醫護人員派遣到適合的地點。

▲若有意接受徵召的醫護人員，可以掃描圖片上的QR
▲若有意接受徵召的醫護人員，可以掃描圖片上的QR code進行登記。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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