1100名醫護人員響應召集令　柯文哲：謝謝你們願意站出來

因應新冠肺炎疫情在北台灣持續升溫，台北市長柯文哲昨（19）日召開防疫記者會時，向退休及離職的醫護人員發出徵召令，希望能在國家危急時刻，站出來幫助國家度過難關。而在徵召令發出後，台北市長柯文哲今天也宣布，短短一天時間已經累計1100名前醫護人員響應，柯文哲也在記者會上表示「謝謝你們願意站出來」。





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北市萬華區阿公店傳出群聚感染後，台北市方面就加開了五間篩檢站。此外因應陽性或確診人數大增，許多症狀輕微或無症狀患者，因為集中檢疫所空間有限，市府方面也新設防疫專責旅館，讓輕症或無症狀確診者能夠居住。無論是快篩站及防疫專責旅館，都需要專業醫護人員進駐，也因此北市醫護人員方面也逐漸出現短缺。





因此台北市長柯文哲19日下午在北市例行防疫記者會上，喊話退休或離職醫護人員，能夠在這個時候回來前線，協助補充醫療人力的不足，柯文哲更訴諸溫情，喊話「國家需要你」，此番說法似乎相當奏效，短短一天內就徵集到1100名醫護人員報名。





對此柯文哲先是感謝這些前醫護人員「謝謝你們願意站出來」，不過話鋒一轉也強調，會責成相關單位開始針對報名者進行面談，然後陸續將這些響應召集的前醫護人員派遣到適合的地點。



