防疫叫外送安全嗎？要注意什麼？重症醫：留意４風險，慎防接觸傳染！

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胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，現在疫情緊繃之際，即便難以外出覓食，甚至店家紛紛暫時營業，叫外送還是得留意隱藏的風險。
醫師指出，現在全國警戒，外送人員的風險程度，其實已經不亞於機師，一樣都是在高風險環境下需要頻繁移動。民眾在叫外送時，應先設想「假若店家已有人染疫」、「假若外送員已染疫」，以此提高警覺做好相關的防疫規劃，將個人防疫提升，如此更有助於在家防疫。但請記住，以此做假設時，應保持禮節、並且無任何惡意作為。
醫師「被保持距離」非歧視，是出自高強度個人防疫！
同時也建議，若自身為醫師、醫護人員等高風險族群，先做個心理建設，了解到防疫期間外送員不接近醫院並非歧視，而是一種保護自己做好個人防疫的高強度防疫表現，如同戰爭期間外送員也會避免送餐至槍林彈雨的主要戰場，何況現正面對的是看不到的敵人。對於防疫，相關專業人員是個讓人尊敬的職業，外送員高強度的個人防疫千萬別放心裡。
防疫怎麼叫外送比較好？要注意哪些風險？
黃軒醫師指出，叫外送時防疫風險主要可從兩大面向來看，一是使用信用卡、無接觸取餐，二是當面取餐、付現。兩者領取餐點時都會碰觸到包裝袋、餐具、食物包裝盒等，而當面取餐、付現更會與外送人員近距離接觸，此時若外送人員或店家已有人染疫，恐已讓自己暴露在風險之中。
因此建議民眾在叫外送時，建議最好的方式是以信用卡付款、無接觸取餐為佳，若有大樓管理員或警衛，有外送暫放區，可先放置於此區域，或樓下大門附近。如此至少減少了接觸的風險。但此區域還是不能鬆懈，若先前有已染疫的外送員來過並觸碰到附近的東西，此時亂摸物品也可能中標，應持續提高警覺。而付現、當面取餐則應留意對方是否有確實戴好口罩、遮好口鼻，避免飛沫感染的可能。
不論是以哪種方式進行取餐，都務必要確實戴好口罩，千萬別認為僅是短暫幾秒的領餐時間就因此疏忽。取完餐點後，記得先將手洗乾淨，徹底消毒後再進行用餐。若不放心，建議可使用酒精將手、包裝袋、包裝盒、甚至是找的零錢、門把等都先進行消毒。但不論如何千萬記得一個原則，在接觸臉部之前，手部乾淨是絕對重要的。
防範接觸傳染分３等級，避免接觸眼口鼻絕對重要
黃軒醫師指出，防範接觸傳染其實可以分成三大層級，依序為「避免風險區域」、「避免接觸風險」，最重要的就是「避免碰觸眼口鼻」。
現在大家在家防疫，做的就是避免進入未知的風險區域。而平常宣導民眾手不要亂摸不必要的東西、勤洗手、多消毒，就是避免觸碰到可能沾染病毒的風險物品或及時補救。而病毒是以飛沫及接觸進行傳染，因此避免接觸眼口鼻最為重要，是個人防疫的最後一道防線。現在因為大多數人都在家防疫，出門也多會戴上口罩，相較之下飛沫傳染的可能性較低，需要特別注意的是接觸傳染，因此不論在何種狀態下，要觸碰臉部之前，都一定要確保手部是乾淨無虞的，此動作也比其他消毒物品等任何動作都來得重要，多加留意可大幅下降接觸傳染的可能性。
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