防疫期間外送員要注意什麼？重症醫：注意３件事，風險如機師！

我是廣告 請繼續往下閱讀
胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，疫情爆發之後，民眾比以往更加仰賴外送服務，在全國各地紛紛傳出疫情的狀態下，外送員的風險就如同機師一般，和機師一樣都是需要不斷在未知風險環境中不斷移動的高風險族群，只是一個在國外，一個在國內。且外送員更是一個「拉近人與人之間距離」的職業，若用戶、店家或是自己其中一方染疫而不知，染疫風險便會大幅提升。遑論外送員的路徑不單單只有一家店或一戶用戶。
因此提醒外送員，在送餐時得時時刻刻留意自身的防疫工作，在保有禮節、無惡意作為的前提下，設想接下來要接的每一單，店家和用戶皆為染疫者作防範。如此更有助於時時提高警覺，避免出現不必要的疏漏。
和醫師保持距離非歧視，可多表達防疫立場及鼓勵！
同時也提醒，防疫期間外送員可說是醫療人員的重要支柱之一，如同前線戰士的補給兵，在做好個人防疫的狀態下，如欲避免接近醫院，建議確實與醫療人員表達清楚自己正提高個人防疫，並給予他們支持、鼓勵、打氣，以避免出現歧視的誤會。
防疫期間外送員應注意哪些事情？
黃軒醫師指出，在假設店家、用戶皆染疫而不自知的情況下，店家餐點的置物架、門把、自動門按鈕等任何角落皆有可能藏有病毒，同樣的用戶住處也是。除此之外，外送員多以機車為主要的交通工具，容易增加眼睛乾癢的問題。
因此建議，外送員在送單時，除了應確實配戴口罩外，也應配戴護目鏡，以避免眼睛乾澀時無意間搓揉眼睛，同時也要避免不必要的物品接觸。也建議配戴酒精噴霧，在每單送完時做好手部消毒。若情況允許，能將機車把手、鑰匙、零錢包、外送箱等所碰之處都做個消毒是最好的。
結束工作後，建議假設身上物品可能已無意間沾染病毒，安全帽、護目鏡可在消毒後置放於家外；衣物則應立即清洗；口罩應立即妥善丟棄，一方面避免沾染病毒的口罩重複使用，一方面也避免再用因長期使用材質、結構出現變化的口罩。不論如何，注意一個關鍵要點，在碰到臉部之前，手部務必做好消毒工作。
防範接觸傳染分３等級，避免接觸眼口鼻絕對重要
黃軒醫師表示，防範接觸傳染其實可以分成「避免風險區域」、「避免風險物品」、「避免碰觸眼口鼻」３個層級，避免接觸眼口鼻是最後一道防線。
醫師說明，武漢肺炎病毒主要透過飛沫及接觸進行傳染，台灣國人防疫警覺心非常強，在疫情爆發後大多數人都會戴上口罩，雖一樣不可大意，不過飛沫傳染的機會相對較小，相較之下避免接觸傳染格外重要。
「避免風險區域」就如平常宣導應盡量避免進入未知的風險區域，可大幅降低接觸及飛沫傳染的風險，若為送單得進入風險較高的區域，就應以個人最高規格的防疫措施進入。而像是前述避免碰觸店家把手、對機車手把、鑰匙、置物箱等進行消毒就是為了「避免風險物品」，如此能更降低接觸傳染風險。最重要的就是「避免接觸眼口鼻」，不論各種物品消毒的多乾淨，若是稍有不慎，在手部為消毒乾淨的情況下碰到眼口鼻，接觸傳染就完成了。因此再三提醒，外送員在確實做好手部清潔之前，不論眼睛乾澀、鼻子癢、嘴巴痛，都應絕對避免觸碰。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。