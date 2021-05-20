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防疫期間網購、收件安全嗎？重症醫：有風險，可先噴酒精或閒置。

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-20 17:00:00

武漢肺炎（新冠肺炎）在台灣持續延燒，近日也傳出郵局員工確診的消息，民眾在防疫期間如有訂貨、領取包裹的需要，也應時時戒備，萬不可視如從前一般日常，領取包裹也是防疫的重要一環。

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取件建議２情境設定：寄件人、送貨員已染疫

胸腔內科/重症醫學黃軒醫師表示，3C產品發達的時代，不僅是單純的寄送物品，網購、網拍也已成為生活的一部分，疫情的當下要了解武漢肺炎病毒一般在物品上存活的時間為48~72小時，若寄件者、送貨員其中一方有人染疫，寄送的物品確實是有可能成為病毒的「交通工具」。

因此不論是否有爆出郵差或外送員確診的消息，民眾在取件包裹時，都建議先假設寄件者、送貨員有人染疫而不自知為，以此準備好萬全的準備再進行取貨為佳，以提升自身的個人防疫。不過也同時提醒，高規格的防疫有時也會讓他人感受不舒服，應保有禮節並且無惡意作為。

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防疫期間網購、取貨需注意哪些事情？

黃軒醫師指出，在寄件人、送貨人染疫而不自知的情況下，從貨品、到貨品包裝、到運送外盒、包裝等，這些都是有可能藏匿病毒的角落。除此之外，在簽收、取件的同時也可能因接觸沾染病毒。

因此醫師建議，取件時確實戴好口罩，緊密貼齊臉部。取件後最保險的情況，可先將外包裝消毒過一次，拆到物品裝再消毒一次，再將物品消毒一次，其後再進行手部消毒。而若時間不急，也可以先將貨品擺放在戶外等其他角落後進行手部消毒，若包裹上有病毒，約48~72小時也就是兩到三天後便會死亡。但不論如何手部消毒是絕對要做到的，尤其是在接觸臉部之前。

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防範接觸傳染分３等級，避免接觸眼口鼻絕對重要

黃軒醫師表示，以目前的現況來看，手部消毒是個人防疫最重要的一環。個人防疫可依等級分成「避免風險區域」、「避免風險物品」、「避免碰觸眼口鼻」，避免接觸眼口鼻是重中之重。

醫師解釋，武漢肺炎病毒主要透過飛沫及接觸傳染，以國人的道德標準及防疫作為來看，飛沫傳染雖然還是要注意，但多數危險情境在大家都配戴好口罩及咳嗽、打噴嚏的禮節下已避免，需要特別留意的就是接觸傳染。

像是平常呼籲民眾，非必要時盡量避免出入公共場所、醫療院所等，就是避免風險區域的作法。而不要隨意觸摸非必要物品、接觸物品後應進行消毒等動作即做到「避免風險物品」。但不論再怎麼防範，總還是得要避免百密一疏，因此平常應盡量「避免接觸眼口鼻」，在揉眼睛、挖鼻孔、吃東西之前，務必要先進行消毒、清潔，以避免嚴密的防疫措施在最後功虧一簣。

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