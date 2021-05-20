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柯文哲：醫護人員全部打疫苗　不打就像不戴鋼盔上前線

▲台北市長柯文哲在20日的記者會上，下令所有醫護人員都要施打疫苗，因為不打疫苗就像「不戴鋼盔上前線」，而且更有可能讓醫院有院內感染的風險。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲在20日的記者會上，下令所有醫護人員都要施打疫苗，因為不打疫苗就像「不戴鋼盔上前線」，而且更有可能讓醫院有院內感染的風險。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-20 16:53:08

新冠肺炎疫情近日來在台灣又逐漸升溫，除了傳染途徑逐漸蔓延至全台各縣市外，就連最重要提供醫療能量的醫院也傳出院內感染。對此台北市長柯文哲今（20）日下午在北市防疫記者會上下令，所有醫護人員全部都去打疫苗，更直言醫護人員不打疫苗就像「沒戴鋼盔上前線」一樣危險。

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根據防疫指揮中心今天公布，台北市聯合醫院和平院區擴大篩檢全院800位員工，有3位員工有萬華地緣關係者確診，看起來是社區感染獨立事件，有9位家庭院內接觸者；三軍總醫院部分則有一名門診護理師有進香團的活動史，而在發燒確診後也匡列密切接觸者，目前總計有3名醫護人員確診，並且還有16人在隔離中。

台北市長柯文哲今天在北市防疫記者會上也指出，過去很多醫護人員不太想打疫苗，「但是從今天開始由不得你了。」柯文哲下令，從現在開始，所有醫護人員全部去打疫苗，因為不打疫苗就像不戴鋼盔上前線，是相當危險的。

柯文哲強調，不只是你自己可能會有危險，而是可能會因此造成院內感染。也因此在醫院工作的人，上至醫院院長下至掃地清潔人員，全部都要打疫苗，否則就會造成醫院系統內的危險。

▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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