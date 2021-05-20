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華視證實員工確診　密切接觸同仁篩檢中

▲華視驚爆有一名駕駛員工確診。（圖／翻攝華視臉書）
▲華視驚爆有一名駕駛員工確診。（圖／翻攝華視臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-20 17:12:31｜2021-05-20 17:30:42

台灣疫情連環爆，全台目前已經進入第三級警戒，而今（20）日稍早更驚傳華視有人員確診，華視立刻發出聲明，提到公司一名駕駛員工曾到過萬華，自行採檢後證實確診，公司因此要求密切接觸者自我居家隔離，其餘同事進行14天的自主健康管理。

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華視在聲明中提到：「經查本公司一名駕駛員工因曾至萬華地區，自行前往採檢，經採檢後確診。與該員工工作上有接觸的同仁，本公司已要求密切接觸者自我居家隔離，其餘接觸同仁進行14天自主健康管理，密切接觸同仁亦前往篩檢，同時本公司亦已採取分流措施與大樓進出嚴格管控與消毒。」也表示，一切都會遵照疫情中心規範嚴謹執行，所有相關訊息的發布，都會依照衛生單位公布為主。

此外，先前三立也傳出一名記者因工作需要，前往萬華採訪茶室老闆娘，可能因此染疫，然而三立澄清：「該組採訪記者已安排核酸檢測並遵照CDC指示，在家進行自主健康管理。」至於東森則是SNG導播確診，另一名記者快篩一採陽性，目前已依照隔離檢疫中，等待後續進行PCR檢測（核酸檢測）。

▲台灣本土疫情嚴峻，又增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，又增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至5/20，全台本土確診案例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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