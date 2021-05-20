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中市公車防疫　實施實聯制並設酒精

▲台中市公車(21)日起雙管實施實聯制，公車上全面提供酒精，供乘客消毒使用(圖／交通局提供2021.5.20)
▲台中市公車(21)日起雙管實施實聯制，公車上全面提供酒精，供乘客消毒使用(圖／交通局提供2021.5.20)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-20 17:01:40

國內疫情升溫，為杜絕大眾運輸防疫破口，台中市政府交通局配合行政院研發簡訊實聯制，明(21)日起雙管實施台中市公車實聯制，每輛公車車門皆會張貼QR Code及使用說明，供民眾掃描，掃描後按下連結，並在簡訊程式傳送自動跳出代碼到1922就完成實聯制；同時除了車輛自身消毒外，在全市公車車上全面提供酒精，供乘客消毒使用，更多一層保護，全力守護民眾健康。

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交通局長葉昭甫表示，配合全國實施三級警戒，中市公車全面落實實聯制及公車班次調降15％，並在車上放置酒精供民眾使用。民眾操作實聯制「簡訊完全免費、不用加入會員、不用特殊設備、民眾不留個資、陽春手機也可使用」，除簡訊實聯制外，也可透過Line「疾管家」帳號，按下連結、傳送簡訊給1922，即可完成。另外，針對沒有照相功能的手機，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入代碼再發送簡訊也可以。

葉昭甫進一步說明，已要求業者針對民眾常碰觸的地方，如扶手、拉環、座椅、下車鈴、公車驗票機及地板等，加強重點消毒；另在各路線公車上加裝酒精噴頭，提供民眾消毒手部，讓市民更安心。也提醒民眾搭乘大眾運輸時，口罩應戴好戴滿，以遮住鼻口為最佳防疫示範，才能有效杜絕防疫破口。

葉昭甫指出，目前台中境內民眾外出時應全程佩戴口罩，搭乘大眾運輸也無例外，交通局將定期稽查，未戴者將先勸導，若不聽從，將依照「傳染病防治法」處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。此外，台中市計程車、公車及場站每日均進行消毒，服務人員全程佩戴口罩；在iBike站點、公共停車場中民眾接觸頻繁的取票機、繳費機、磁扣等，也要求業者每日進行車輛及各項設備消毒，交通局並不定期派員稽查。

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