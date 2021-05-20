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全面防疫　全台最大霧砲車定點消毒

▲台中市環保局出動全台體積最大的霧砲車每半小時消毒場區一次(圖／環保局提供2021.5.20)
▲台中市環保局出動全台體積最大的霧砲車每半小時消毒場區一次(圖／環保局提供2021.5.20)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-20 17:09:37

全國疫情警戒升至第三級，即日起民眾進入台中豐原區清潔隊停車場的垃圾定點站丟垃圾，須遵照台中市政府疫情指揮中心的加嚴防疫政策，量測體溫、全程佩戴口罩，市府環保局將每半小時，以全台灣體積最大的霧砲車消毒一次，防堵疫情蔓延，讓民眾可以安心倒垃圾。

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環保局表示，國內疫情升溫，各縣市同步加嚴、加大防疫措施、嚴守社區防線，豐原區清潔隊要求進入停車場區丟垃圾的民眾量測體溫、酒精消毒雙手及佩戴口罩，並規劃一進一出的人流動線以保持社交距離，減少接觸風險，更出動全台體積最大的霧砲車每半小時消毒場區一次，民眾外出倒垃圾可以很安心。

環保局長陳宏益表示，霧砲車填裝的消毒劑是稀釋後的漂白水，次氯酸鈉濃度為50ppm對人體無害，利用霧砲車進行垃圾定點的消毒效率高又安全，可提供一個安全乾淨的倒垃圾環境。請民眾務必落實「常洗手、勤消毒」及「口罩不離口、聚會別找我」等重要防疫措施，全民防疫，齊心協力對抗疫情。

環保局提醒，市民在家裡應先做好垃圾分類，縮短在外倒垃圾的時間；使用過的口罩應丟入一般垃圾桶，不可隨意棄置，若隨意亂丟口罩，將依違反《廢棄物清理法》第27條規定，第一次查獲罰3,600元罰鍰，同一人再犯最重可罰6,000元。

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