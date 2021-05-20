蔡英文520靜悄悄　江啟臣諷：被消失的總統就職週年

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江啟臣也指控，民進黨批評在野黨於立法院召開委員會是群聚，卻又在隔日期盼在野黨支持召開會議；民進黨批評地方首長防疫作為，中央政府卻又一步步跟上地方政府的腳步；缺電的問題賴給前朝，要求懲處台電，卻忘了真正的問題就是民進黨躁進的能源政策；更是花了大把的前瞻預算，仍無力解決缺水問題，消耗人民的血汗預算，施放的宣傳煙花，稍縱即逝。
江啟臣接著提到，在520前夕，《彭博社》評論指出，台灣初期在防疫成功使得大家太過自滿，導致疫苗接種速度落後，也間接形成這波本土群聚大爆發。對照蔡英文初上任時期自稱的謙卑，更是顯得諷刺。
江啟臣強調，防疫的道路上，沒有人可以是局外人，國民黨更支持中央、地方政府、醫護人員與全民努力打贏這場防疫戰爭，但國家領導人更應該要有宏觀與遠見的防疫與疫苗戰略，帶領台灣人民度過這場人為的困境。
江啟臣稱，蔡英文第二任就職一週年，真誠的建言是他們能送上最誠摯的賀禮，「驕傲自滿」往往帶來無法挽救的災難，「謙卑反省」或有可能將傷害降到最低，衷心祈願蔡英文能檢討台灣缺水、缺電、缺疫苗的種種問題，拿出領導人的高度與戰略，告訴人民何時能有穩定供應的水電與安全有效足夠的疫苗，帶領台灣回到正確的道路。
新聞來源為Newtalk 新頭殼