不敵自然侵蝕　世界遺產「達爾文拱門」塌　遊客目睹嚇壞

加拉巴哥群島（Galapagos）是知名生物學家達爾文（Charles Robert Darwin）遠航之中相當重要的一站。而位於加拉巴哥群島有一處礁石海拱門，日後被列為世界遺產，並且取名為「達爾文拱門」，但如今卻不敵歲月，被自然侵蝕因而倒塌。





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綜合外媒報導，厄瓜多環境部17日時在Facebook上張貼了拱門崩塌的照片。從照片中可以發現，拱門的頂部已經坍塌，在海中可以看到部分的殘骸，而拱門兩邊的支柱則仍然豎立著。厄瓜多環境部指出，這是自然造成的。





最先發現拱門倒塌的是旅遊公司Aggressor Adventures，在當地時間17日上午11時20分左右，他們的旅客經過達爾文拱門，目睹世界聞名的拱門於他們眼前崩塌，事後眾人還在前方合照留念。





▲一群遊客經過達爾文拱門，目睹了崩塌過程。（圖／翻攝自Aggressor Adventures Faceboo）

達爾文拱門高約43公尺、長約70公尺、寬約23公尺，是著名的潛水、攝影及旅遊地點，潛水者來到這邊，常能與海龜、鯨鯊、蝠鱝和海豚相遇，也能夠在這裡攀住岩石、觀賞海洋奇物。達爾文拱門曾經是達爾文島（Darwin Island）的一部份，現時與該島的距離少於0.8公里，為了生物多樣性保護規，也不允許遊客上岸。





加拉巴戈群島自然保護區主管華盛頓塔皮亞(Washington Tapia)表示「這個拱門是當地人從小的回憶，看到它倒塌確實讓人震驚，但從科學的角度來看，這是自然過程的一部分。是由於氣候和侵蝕等自力因素造成的，這是我們地球上一直在發生的事情。」





加拉巴哥群島現在屬於厄瓜多所有，但因為距離南美大陸有大約1000公里遠，因此島嶼形成獨立的動植物群，出現許多珍稀的物種，而達爾文當時在這個群島所觀察到的生物現象，啟發了他寫出《物種起源》，也是現代演化論的基礎。



