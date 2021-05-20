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在餐廳隔兩個包廂都染疫　陳其邁：密閉空間傳染力驚人

▲陳其邁拿出串門子海鮮燒烤餐廳2樓的平面圖，並表示，這些個案隔兩個包廂都會中鏢，可見這隻病毒在密閉空間的傳播能力真的非常驚人。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.20）
▲陳其邁拿出串門子海鮮燒烤餐廳2樓的平面圖，並表示，這些個案隔兩個包廂都會中鏢，可見這隻病毒在密閉空間的傳播能力真的非常驚人。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.20）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-20 17:19:45｜2021-05-20 17:21:15

高雄今（20）日新增兩名新增個案，其中案2715因曾在5月14、15日與北部個案2336到左營區新庄仔路上的串門子海鮮燒烤聚餐，因曾與新北個案2336同桌吃飯，自行通報1922採檢後確診，進一步抓到昨日的高雄案2527女保險業務員就感染源就源自與此，高雄陳其邁表示，這3個個案分屬兩間包廂，兩包廂間還隔了兩個包廂，可見這隻病毒在密閉空間的轉傳染力驚人，不可小覷。

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▲從關係圖可看出，高雄昨日確診的案2527，與案2715級新北個案2336在不同的包廂用餐，仍然受到感染，目前還檢測出另3人呈現陽性反應。（圖／高雄市政府提供）
▲從關係圖可看出，高雄昨日確診的案2527，與案2715級新北個案2336在不同的包廂用餐，仍然受到感染，目前還檢測出另3人呈現陽性反應。（圖／高雄市政府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎表示，案2715為1名60多歲的女性，因為曾與北部個案2336在5月14、15連兩日共桌吃飯，發現友人（案2336）出現發燒、全身倦怠、咳嗽、腹瀉等症狀，在5月18日主動通報1922，後經由高雄市衛生局疫調中心採檢，在5月19日確診為陽性，目前在負壓隔離病房治療中。

高市府疫調後發現，案2336與案2715在5月14日到串門子海鮮燒烤聚餐時，昨日高雄確診個案2527也在場，但兩組人分屬不同包廂，案2336與案2715在二樓的5號包廂、案2527則在隔兩間外的1號包廂，進而抓出案2527的感染源就是來自於此。

▲案2715足跡公布，曾連續兩天到串門子海鮮燒烤餐廳用餐。（圖／高雄市政府提供）
▲案2715足跡公布，曾連續兩天到串門子海鮮燒烤餐廳用餐。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎說，目前針對串門子海鮮燒烤餐廳已匡列129名現場顧客，以及19名工作人員進行篩檢，目前全數隔離中，經檢驗，與案2336、案2715同在5號包廂的3名友人目前已經有2人確診，剩下的1人還在檢驗中；至於案2527所在的1號包廂內共8人，除了案2527以外，目前已檢出另1人確診，除了1人轉介屏東、另1人轉介新北外，另4人則是呈現陰性反應。

高雄市長陳其邁表示，這是一起「餐廳群聚案」，從串門子海鮮燒烤餐廳2樓的配置圖來看，這間餐廳2樓只有1間廁所，1號包廂和5號包廂中間還隔了兩個包廂，除了已經公布的3名確診個案外，另有3人呈現陽性反應，可見這隻病毒在密閉空間的傳染力十分驚人。

▲新北個案2336在高雄的足跡公布，曾與案2715連續兩天到串門子海鮮燒烤餐廳用餐。（圖／高雄市政府提供）
▲新北個案2336在高雄的足跡公布，曾與案2715連續兩天到串門子海鮮燒烤餐廳用餐。（圖／高雄市政府提供）
 

陳其邁說，由此可見疫調的精確非常重要，先前一直不知道案2336的足跡曾到過高雄，要感謝案2715主動通報，才能陸續抓出這些個案與感染源，所以也要向中央建議2件事情，第一件就是希望確診個案的電子足跡能夠在最快的時間提供給地方政府，因為英國變種病毒的傳播時間非常快速，台灣又是1日生活圈，足跡的移動非常快速，電子足跡配合科技防疫，地方政府就可以很快的進行疫調、抓出個案；第二個就是QRCode實聯制系統，可行的話，可將這套系統結合電子足跡的系統，地方政府疫調就會快很多。

▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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