竹縣長楊文科宣布好消息：2確診者2採陰解除隔離

新竹縣政府表示，中央流行疫情指揮中心今(2)日公布新增295例新冠肺炎確診，新竹縣則連兩天為零確診，原18日公布確診的案2067和2068，經二次採檢為陰性，中央確認排除感染，24名匡列接觸者也將陸續解除隔離，新竹縣確診案例減少為2例；縣長楊文科呼籲，鄉親外出務必全程戴口罩，相關營業場所該停業的就停業，一經查獲違規，絕對依法開罰！
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-05-20 17:21:00
楊文科表示，新竹縣確診案例減少後剩下兩例，即案1588和案2010，這兩例的感染源明確，都有萬華接觸史，目前新竹縣沒有不明感染源的確診者，請民眾放心。但全國疫情嚴峻，請所有縣民千萬不能鬆懈，盡量避免外出，同時確實遵守各項防疫規定。
新竹縣政府表示，中央昨(19)日公布全國進入第三級警戒後，縣長楊文科即宣布外出應全程戴口罩，違反者依法開罰，同時指示各局處全面動員，針對暫停營業的場所稽查，大多數業者都確實配合，但仍有少數人心存僥倖，截至今(20)日下午為止，已有撞球場、夾娃娃機店和小吃店共3家業者遭查獲違規，將移送衛生局裁罰，若有再犯將連續罰，屢勸不聽者，將斷水斷電。
楊文科也宣布，新竹縣從明(21)日起，將在台北榮總新竹分院、湖口仁慈醫院和竹北大安醫院等3處所，設置自費快篩站，讓有症狀和接觸史疑慮的民眾檢驗。他同時強調，無症狀、無相關疑慮的民眾，就沒有篩檢必要，請保留醫療量能給有需要的人使用。