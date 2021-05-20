  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

竹縣長楊文科宣布好消息：2確診者2採陰解除隔離

▲新竹縣長楊文科說明疫情和相關防疫措施。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣長楊文科說明疫情和相關防疫措施。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-05-20 17:21:00

新竹縣政府表示，中央流行疫情指揮中心今(2)日公布新增295例新冠肺炎確診，新竹縣則連兩天為零確診，原18日公布確診的案2067和2068，經二次採檢為陰性，中央確認排除感染，24名匡列接觸者也將陸續解除隔離，新竹縣確診案例減少為2例；縣長楊文科呼籲，鄉親外出務必全程戴口罩，相關營業場所該停業的就停業，一經查獲違規，絕對依法開罰！

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊文科表示，新竹縣確診案例減少後剩下兩例，即案1588和案2010，這兩例的感染源明確，都有萬華接觸史，目前新竹縣沒有不明感染源的確診者，請民眾放心。但全國疫情嚴峻，請所有縣民千萬不能鬆懈，盡量避免外出，同時確實遵守各項防疫規定。

新竹縣政府表示，中央昨(19)日公布全國進入第三級警戒後，縣長楊文科即宣布外出應全程戴口罩，違反者依法開罰，同時指示各局處全面動員，針對暫停營業的場所稽查，大多數業者都確實配合，但仍有少數人心存僥倖，截至今(20)日下午為止，已有撞球場、夾娃娃機店和小吃店共3家業者遭查獲違規，將移送衛生局裁罰，若有再犯將連續罰，屢勸不聽者，將斷水斷電。

楊文科也宣布，新竹縣從明(21)日起，將在台北榮總新竹分院、湖口仁慈醫院和竹北大安醫院等3處所，設置自費快篩站，讓有症狀和接觸史疑慮的民眾檢驗。他同時強調，無症狀、無相關疑慮的民眾，就沒有篩檢必要，請保留醫療量能給有需要的人使用。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
82.17%17.83%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.53%26.47%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
77.3%22.7%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.81%11.19%
2021-05-17-2021-05-20
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀