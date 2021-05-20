網美防疫「戴口罩裸睡」　粉絲：跟平時不一樣

28歲艾瑞絲（Aries）擁有甜美臉蛋、姣好身材，是網紅團體「反骨男孩」成員，平時也經營個人YouTube頻道，目前有41萬訂閱數。本土疫情日前大爆發，艾瑞絲發文透露搶不到物資，並附上戴口罩的自拍，網友發現她疑似沒穿衣服，引起留言區騷動。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-20 17:23:41｜2021-05-20 18:02:01
艾瑞絲表示，到住家附近的藥局買不到口罩、酒精，到超市看到泡麵、水餃、吐司全被掃光，當天是假日，便當店、麵店也都關門，最後只好叫外送，「還好餓不死」，配圖是她戴卡通口罩躺在床上的照片。
不過仔細一看，艾瑞絲把棉被拉到胸前，一側美胸若隱若現，似乎是上空入鏡，裸睡照一發布，網友有點驚訝：「好像與平時不同」、「衣服怎麼不穿好」、「就說妳身材很好」、「果然是安全措施做好做滿的好孩子」，有人則好奇：「防疫文為什麼要全裸？」（編輯：楊穎軒）
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