侯友宜挨批防疫落後部署 藍聲援：綠造謠為選市長鋪路
新北市長侯友宜最近屢遭綠營民代質疑防疫部署，民進黨立委羅致政再度批評新北市防疫旅館不足、相關防疫作為是「落後部署」，國民黨發言人江怡臻今（20）日反擊綠營製造恐慌，更質疑羅致政只是為了選新北市長鋪路。
記者余祥／台北報導
2021-05-20 17:38:08｜2021-05-20 17:38:30
江怡臻指出，新北市防疫旅館1年多來都足夠，甚至還提供給金門、馬祖等縣市使用，而目前住房率不到6成，因應未來疫情升溫，還將一口氣增加621房，甚至還能提供給中央做檢疫所，可見羅致政的批評，全然是謠言。
江怡臻表示，新北市與中央對於防疫的立場始終都是區域聯防、互相支援，而集中檢疫所向來都是由中央尋找場地，再由地方協助支援，中央有調控需求，新北市也提供防疫旅館作為支援。目前新北市就有3個集中檢疫所，並非謠傳一個都沒有。
江怡臻指出，集中檢疫所一直以來都是中央地方共用調派，在過去只收居家隔離或檢疫的人，本土疫情爆發後，為了不讓醫療體系壓力過大，新北市也快速徵用旅館，共183間房，作為第一個專棟專用的「集中檢疫中心」，專收無症狀和輕症確診者。
江怡臻表示，實際上，一直以來中央都未訂有集中檢疫所設置流程標準，讓各縣市政府有所依循，直到今早記者會才宣布要設置。若地方政府只為追求帳面數字的好看，大量徵用旅館作為防疫旅館或是集中檢疫所，對於中央防疫調控並無實質幫助，面對疫情的劇升，地方政府也會配合中央隨時增設集中檢疫所。