大馬視帝李銘忠留台抗疫　電扇也能做雞蛋糕

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台灣確診個案破千例，讓李銘忠驚嘆不已的是，一旦出現疫情破口，人民是緊張疫情而不是恐慌，反而能自律的自我隔離防疫，他對於台灣人民珍惜自由的自律感到敬佩，希望可以把台灣人的優點帶回馬來西亞跟同胞們分享。先前馬來西亞因為疫情爆發封城，實施全民行動管制，李銘忠也經歷隔離3個月才回到台灣，對於居家隔離他有著很豐富的經驗，他分享說：「因為都沒出門，頭髮鬍鬚都長長了，很頹廢，不過學習了怎麼自己修剪頭髮，我還幫長輩剪頭髮呢。」
李銘忠預計會在台灣待到明年年前，下半年度的作品將會陸續曝光，期間參與演出的原創犯罪懸疑影集《第三佈局 塵沙惑》將在6月13日播出，在劇中跟莊凱勛有相當多的精彩對手戲，他也與凱渥藝人在520這一天，齊心獻上為前線醫護與警消人員最深的謝意，連在新馬的藝人李銘順、范文芳、品冠、阿杜及張與辰等，都跨海共同打氣。
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