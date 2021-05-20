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大馬視帝李銘忠留台抗疫　電扇也能做雞蛋糕

▲李銘忠在台灣抵抗疫情。（圖／凱渥）
▲李銘忠在台灣抵抗疫情。（圖／凱渥）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-20 17:58:25

大馬視帝李銘忠去年7月來台拍戲，本預計在今年4月底回馬來西亞，與分隔10個月的女友團聚，但因為亞洲的疫情日趨嚴重，李銘忠最後毅然決定留在台灣與大家一起抵抗這次疫情，閉關在家期間，李銘忠在家自己做古早味雞蛋糕，但沒有打蛋器，竟用電扇來當打蛋器，做出軟嫩滑口的美味雞蛋糕，這樣的突發奇想，增添許多居家隔離的生活樂趣。

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▲李銘忠利用電扇做蛋糕。（圖／凱渥）
▲李銘忠利用電扇做蛋糕。（圖／凱渥）
台灣確診個案破千例，讓李銘忠驚嘆不已的是，一旦出現疫情破口，人民是緊張疫情而不是恐慌，反而能自律的自我隔離防疫，他對於台灣人民珍惜自由的自律感到敬佩，希望可以把台灣人的優點帶回馬來西亞跟同胞們分享。先前馬來西亞因為疫情爆發封城，實施全民行動管制，李銘忠也經歷隔離3個月才回到台灣，對於居家隔離他有著很豐富的經驗，他分享說：「因為都沒出門，頭髮鬍鬚都長長了，很頹廢，不過學習了怎麼自己修剪頭髮，我還幫長輩剪頭髮呢。」

▲李銘忠《第三佈局
▲李銘忠《第三佈局 塵沙惑》即將登場。（圖／CATCHPLAY+）
李銘忠預計會在台灣待到明年年前，下半年度的作品將會陸續曝光，期間參與演出的原創犯罪懸疑影集《第三佈局 塵沙惑》將在6月13日播出，在劇中跟莊凱勛有相當多的精彩對手戲，他也與凱渥藝人在520這一天，齊心獻上為前線醫護與警消人員最深的謝意，連在新馬的藝人李銘順、范文芳、品冠、阿杜及張與辰等，都跨海共同打氣。

▲范文芳（左）、李銘順為前線醫護與警消打氣。（圖／凱渥）
▲范文芳（左）、李銘順為前線醫護與警消打氣。（圖／凱渥）
▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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