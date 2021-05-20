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不限台積電的電卻要全民輪流停電？高金素梅：同島不同命

▲立委高金素梅嘆：「人民生活福祉抵不過企業利益，而企業的利益被外資拿走八成。這就是台灣，同島不同命」。 （圖／新頭殼）
▲立委高金素梅嘆：「人民生活福祉抵不過企業利益，而企業的利益被外資拿走八成。這就是台灣，同島不同命」。 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk |陳芳伶 綜合報導

2021-05-20 21:09:02

今（20）日為蔡英文政府執政期滿5年，總統除了特赦原住民獵人王光祿外，也到國防部視導國軍疫情指揮中心喊話：「防疫這一仗，台灣一定會贏」。立委高金素梅表示，在經歷兩次停電後，有報導指，經濟部長王美華親自致電台積電等用電大戶，盼挪移產線減少用電，但顯然沒被理會。對此，高金素梅嘆：「人民生活福祉抵不過企業利益，而企業的利益被外資拿走八成。這就是台灣，同島不同命。」

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高金素梅今天在臉書發布稿影片和逐字稿，她表示在18日注意到「二度限電經濟部長王美花氣到發飆，親自Call台積電幫忙」報導。其所指報導為旺旺中時前天獨家消息，報稱：「身為全國供電指揮官的經濟部長王美花更是被台電頻出包氣到『腎上腺素』飆升」、「昨天（17日）緊急時刻，還親自拿起電話打給台積電等用電大戶高層拜託，希望挪移產線減少用電。」

高金素梅指出，台積電是最大工業用電戶，自2010年到2019年，用電增加223.8％；2020年，台積電5奈米廠投產，一年用電量是63億度，超過東台灣56萬人口的用電量；明年2022年，台積電3奈米廠投產，每年用電量77億度，超過台南市一年的民生及商業用電，一個3奈米廠，用電量等於全台灣用電量的3％。

高金素梅說：「王美花部長與台積電的溝通顯然是失敗的，晚上8點，二度大停電。」並續指經部可依「電源不足時期限制用電辦法」第5條，來限台積電幾小時的電，「缺電危機可能就過關了」，她認為台電還有「需量競價」機制，工業用電每度電價約兩塊多，配合限電的工業大戶，限電期間少用的電，台電每度補助高達十元以上。並質疑為何不依法先限制工業大戶用電，而直接對一般用戶停電。

高金素梅續指，過去台積電創辦人張忠謀說過曾言「台積電一分鐘都不能缺電」，還有蔡英文向台積電保證「不缺水、不缺電、不缺地」，她批評：「人民生活福祉抵不過企業利益，而企業的利益被外資拿走八成。這就是台灣，同島不同命。」

最後，高金素梅稱，缺水、缺電，加上疫情警報，今天520民進黨執政蔡英文就職五週年，燥動的社會氛圍，已為蔡英文打了不及格的成績單。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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