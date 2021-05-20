傳統市場、夜市、地下街、超市飲食攤　北市府：一律外帶外送

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臺北市長柯文哲、副市長黃珊珊、衛生局黃世傑局長、臺北市立聯合醫院璩大成副總院長、社會局周榆修局長、以及觀光傳播局劉奕霆局長，今（20）日持續召開臺北市疫情指揮記者會。
有關北市疫情，柯文哲表示，中央宣布本土286例，顯然全國的疫情還在持續發展。他也公布昨（19）日萬華專案篩檢站的完成篩檢人數為1271人，其中快篩陽性率4.6%。以5月13日至19日這幾天的北市快篩站陽性率看來，雖然曲線圖起起伏伏，但七日平均為7.6%，由於從上周起各地方政府都開始實施較嚴格管制，因此這幾天北市各快篩站陽性率並沒有一路攀升，顯然加強管制對降低疫情擴散是有效的。
萬華專案的部分，柯文哲表示，目前看來疫情有控制、快篩陽性率下降，不過以他國例子來說，如果未來降低管制，請市民還是要非常注意、不能掉以輕心，盡量減少不必要外出，外出務必戴口罩
呼籲各大醫院PCR檢測 盡量也加做快篩
柯文哲強調，快篩跟PCR這兩種檢測之間的陰性/陽性結果相同比率相當高。因此加做快篩的除了讓市民在15至20分鐘內就能知道快篩結果、減少等待期不必要恐慌之外；同時也由於加做快篩，爭取更多準備時間，讓政府相關單位能提早針對市民準備後續作業。
至於昨日北市疫情記者會中，市府已向退離職醫護發出召集令，截至5月20日有超過1400位退離職醫護參與報名。對此，柯文哲表示相當感謝，願意在國家危難時投身幫忙。針對這些報名的醫護人員，市府會陸續通知，訓練後再正式上線。
北市防疫新措施 夜市超市飲食攤一律外帶
黃珊珊副市長也補充北市針對防疫的重要政策，包括：
稍晚市府將發布行政命令，北市超市、夜市、地下街、攤販集中場、市場（含批發及公有零售市場），前述地點的飲食類攤商即日（20日）起，『一律外帶或外送』，市府將加強稽查，一般餐廳則維持一般餐廳的方式。
由於近期快篩陽性都會送到加強版的集中檢疫所/防疫旅館。這些場所除了原有人員之外，都會再增加醫護人員、化學兵、以及警消人員，請市民、相關員工都安心。除了醫護人員會即時提供這些陽性案例的醫護需求之外，化學兵也將加強場所的消毒頻率。
為了照顧到聽障朋友們的需求，讓口譯員在翻譯疫情記者會的重要資訊時有最佳表現，北市府今天也特地調整口譯模式，同時也請關心口譯員的市民朋友們安心，市府的相關防疫措施都會做到位。
北市徵召退休醫護 已有1,121位安排受訓
會後進行媒體聯訪。首先，有媒體問到，市府要徵召退休醫護，目前最新數字為何?預計徵召多少?職前訓練內容包含哪些？黃珊珊回應，目前1,121位醫護人員都會安排受訓，訓練內容包括加強學習專責防疫旅館流程，也就是比照集中檢疫所方式，讓現有安心檢疫所人員帶著他們訓練大概一周時間。
媒體詢問，請問目前已經找了幾家防疫旅館?房間數有多少?足夠應付嗎?劉奕霆指出，目前防疫旅館維持103家，房間數6400多間；加強版專責旅館目前有2家業者願意合作，提供快250間房間，繼續收治快篩陽性的民眾，很感謝業者。
中央發熱區簡訊 柯：有症狀就篩檢
媒體詢問，請問北市府上午去參與全國防疫會議，有向中央反應哪些問題或需求嗎?獲得什麼回覆?黃珊珊說，有跟中央反映後送確診案例的確有困難，因為專責病房不收治輕症，中央承諾會跟其他單位協調增加集中檢疫所來收治。
媒體詢問，中央剛宣布，今天將發疫情簡訊給高風險疑個案，市長怎麼看？北市如何配合？柯文哲說，這個是按照足跡，對於可能有危險的人發簡訊，接到簡訊不用太恐慌，只是曾經有機會感染，沒接到也不代表不會被感染。接到簡訊就要自我管理，有症狀就快篩。
媒體詢問，有專家建議，地方政府針對熱點疫區，向中央提出「緊急需要疫苗」的需求，讓地方政府可以對外採購，給疫情熱區民眾施打疫苗?柯文哲表示，他也認為中央要明確告知疫苗什麼時候來，若臺北260幾萬人，每人都要打2劑，沒有那麼容易。告知疫苗什麼時候來、供應速度，地方才可以設計打疫苗的流程，不然第一、第二劑時間接不上。他並不想給中央壓力，但如果中央有困難，也要讓地方知道，才有辦法應變。
媒體詢問，臺北捷運公司、捷運局都陸續爆員工確診，會不會影響輸運量能？有員工爆料，其他樓層員工沒有被匡列?市府雖說公部門會儘量採居家辦公、異地辦公，但捷運局僅挑選少數的人返家辦公，根本應付了事?黃珊珊解釋，這也是利用同心圓的方式匡列，不會一個人確診就把整層匡列；目前確診人員都是內勤人員，不會跟乘客接觸，在不影響狀況下做最好辦理，請市民朋友放心。
醫院感染受關注 柯鼓勵醫護快打疫苗
媒體詢問，繼台大後，和平院區是否再爆第二波院內感染？會不會影響醫療量能？目前市府掌握到哪幾間醫院有發生院內感染？對此，璩大成強調，有關和平院區因為受到社區感染而遭到內部感染，會持續觀察，從接觸、潛伏期到發病期，和平會持續對不同階層、不同圈追蹤，持續還有偶發個案，這都是預期狀況。雖然有數位同仁確診，但跟原本感染源距離很遠，反而是因為居家造成感染，和平是有經驗團隊，一有確診會馬上知道並做篩檢部屬。
媒體詢問，萬華長照機構愛愛院爆出確診，該長者13日從和平醫院出院後，一直都在愛愛院原床隔離，未與其他人互動，直到出現身體不適後做核酸檢測，最終於今日確診。外界懷疑和平醫院13日就有2名病患確診，猜測該長者恐因此被感染，市長認為是院內感染嗎？
柯文哲對此回應，既然已經有社區感染，那院內感染隨時都有可能出現。新冠肺炎在潛伏期不管什麼方式都測不出來，像有案例是骨折進來，最後才確診。所謂院內感染是說種種原因傳到醫護人員，散出去才叫院內感染，但從SARS到現在，臺灣公衛感染管制都進步許多，院內感染不會太多。不過，過去醫護人員很多不想打疫苗，今天就由不得，會叫所有醫護人員去打疫苗，不去打就像不戴鋼盔上前線，還會因此造成整個系統的危險，臺北市政府會用造冊方式管控該打的人員。
媒體詢問，針對愛愛院，社會局表示進行普篩，請問目前普篩人數有多少、篩檢何時會有結果？院內的照顧人力減少如何協助，是否會影響其他的長者？周榆修說明，整個愛愛院除了1位陽性，22位陰性，還有310位住民加上機構同仁，篩檢原則會跟防疫醫生規劃，利用同心圓方式往外篩檢。目前愛愛院調派儲備人力後，照顧人員符合規定的人力比，並要求愛愛院相關處理動線要分艙分流。
各行政區陸續傳出確診 相關資訊上網公告
媒體詢問，到目前為止，未戴口罩被移送衛生局開罰的件數有多少？有離譜違規事件嗎?授權各單位開單，卻傳出像是市場處不熟悉開單程序，也要報衛生局，相關行政程序冗長，如何因應?黃珊珊表示，昨天開始授權警察局開單，到昨天為止含勸導有283件。相關行政機關只要是轄管場域，現在也都授權自行開單，會加強同仁訓練。
媒體詢問，陸續有社宅傳出確診，議員反映工地人員多，出入複雜，且勞動過程難戴口罩，北市的公共工程是否因此全面停工數天？黃珊珊強調，目前是以有確診個案的工地提出申請，並做相關居家隔離跟疫調，人力若受到影響，會先要求停工。
媒體詢問，各行政區陸續傳出確診，里長電話被打爆、民眾憂心要快篩無處去，基層希望公布各行政區確診數、增加快篩站？黃珊珊強調，從5月14日到現在，所服務的500位民眾都在安心檢疫所跟防疫專責旅館，今天以前所有每天快篩陽性者都有去處。另外，北市其他區確診數都很平均、不高，若有需要也可行，相關資訊就上網公告。
媒體詢問，臺大社科院傳出有學生確診，有掌握足跡嗎，是不是在公館活動?黃珊珊指出，目前還在確認及調查中，任何確診案例都會做後續處理跟疫調，有明顯重要足跡才公布。
分辨輕症、重症標準 璩大成提兩簡單標準
媒體詢問，分辨輕症、重症標準？璩大成說，這確實是複雜議題，現在利用最簡單的方法就是:
第一、有沒有發燒?有發燒就不是輕症，不送檢疫站。
第二、行動方便與否?有沒有喘氣?沒有的話就是輕症，可以在集中檢疫所，反之就要讓醫生評估。
資料來源：健康醫療網 傳統市場、夜市、地下街、超市飲食攤 北市府：一律外帶外送
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