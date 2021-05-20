沒戴口罩就開罰　高雄一天半開出604張罰單

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陳其邁指出，「我為人人，人人為我」，戴口罩、保持社交距離、勤洗手是最重要的事情，保護自己也保護家人朋友，務必要請市民朋友配合，目前發現在公園、菜市場等地，仍有一些違規的狀況，也責成民政局和警察局，務必落實相關防疫執法，再次強調「不要挑戰市府堅定執法的決心」，防疫期間務必要配合整體的防疫措施，大家就照規矩「一個口令、一個動作」把口罩戴好，大家只要輕忽，疫情就會找上門，所以一定要做最好的準備。
據高雄市政府統計，針對第三級的疫情警戒，高雄市政府各局處的裁罰數，從昨天累計至今天中午共有633件，前3名分別為，警察局541件、衛生局48件、民政局21件，其中未戴口罩就裁罰高達604件，陳其邁語重心長地說，「真的不希望開出任何一張罰單」，但是為了保護大多數市民朋友的安全，請大家務必要戴上口罩，「大家可能會覺得我很囉唆，但是從公共衛生的專業，假如戴口罩等NPI（非藥物介入公共衛生手段）措施能夠達到90%以上，就可以讓疫情不要繼續蔓延」。
另針對網路瘋傳「有朋友說她們在高雄開車，前面的因為開車沒戴口罩，被開罰15000元」，高雄市政府則回應指出，迄今未開出網傳之開車未戴口罩的15,000元罰單，但仍呼籲市民朋友外出就戴上口罩，畢竟口罩穿脫頻繁容易遭到感染，戴口罩是阻絕病毒也保護自己。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。