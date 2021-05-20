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沒戴口罩就開罰　高雄一天半開出604張罰單

▲高雄市長陳其邁請民眾外出全程戴上口罩，違者一律開罰，「不要挑戰市府堅定執法的決心」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.20）
▲高雄市長陳其邁請民眾外出全程戴上口罩，違者一律開罰，「不要挑戰市府堅定執法的決心」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.20）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-20 18:43:41

因應COVID-19疫情傳播，高雄市今（20）日新增的兩例都是屬於群聚感染，高雄市長陳其邁在下午防疫會議後指出，從昨天到今天中午，針對第三級的疫情警戒相關規定，各局處的裁罰統計共有633件，其中未戴口罩就裁罰高達604件，陳其邁強調，戴口罩是保護自己也保護家人朋友，務必要請市民朋友配合，「不要挑戰市府堅定執法的決心」。

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陳其邁說，特別感謝昨天晚上包括警察局及工務局同仁，在第一時間發現三民區莊敬路的KTV違規營業，且店內還有人未戴口罩，立刻給予斷水斷電，陳其邁也再度強調，現在全國已經進入三級的防疫整備，外出戴口罩是所有防疫工作裡面的重中之重，針對娛樂場所，高風險的相關的處所涉及到違規營業，高雄市政府絕對會嚴格執行法令，立刻給予斷水斷電、決不寬貸，所以不要挑戰政府執法的決心。

陳其邁指出，「我為人人，人人為我」，戴口罩、保持社交距離、勤洗手是最重要的事情，保護自己也保護家人朋友，務必要請市民朋友配合，目前發現在公園、菜市場等地，仍有一些違規的狀況，也責成民政局和警察局，務必落實相關防疫執法，再次強調「不要挑戰市府堅定執法的決心」，防疫期間務必要配合整體的防疫措施，大家就照規矩「一個口令、一個動作」把口罩戴好，大家只要輕忽，疫情就會找上門，所以一定要做最好的準備。

▲依據第三級疫情警戒規定，高雄市政府各局處自5月19日至5月20日中午12點，總計已開出633張違規罰單。（圖／高雄市政府提供）
▲依據第三級疫情警戒規定，高雄市政府各局處自5月19日至5月20日中午12點，總計已開出633張違規罰單。（圖／高雄市政府提供）
據高雄市政府統計，針對第三級的疫情警戒，高雄市政府各局處的裁罰數，從昨天累計至今天中午共有633件，前3名分別為，警察局541件、衛生局48件、民政局21件，其中未戴口罩就裁罰高達604件，陳其邁語重心長地說，「真的不希望開出任何一張罰單」，但是為了保護大多數市民朋友的安全，請大家務必要戴上口罩，「大家可能會覺得我很囉唆，但是從公共衛生的專業，假如戴口罩等NPI（非藥物介入公共衛生手段）措施能夠達到90%以上，就可以讓疫情不要繼續蔓延」。

另針對網路瘋傳「有朋友說她們在高雄開車，前面的因為開車沒戴口罩，被開罰15000元」，高雄市政府則回應指出，迄今未開出網傳之開車未戴口罩的15,000元罰單，但仍呼籲市民朋友外出就戴上口罩，畢竟口罩穿脫頻繁容易遭到感染，戴口罩是阻絕病毒也保護自己。

▲台灣本土疫情嚴峻，又增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，又增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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