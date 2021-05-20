本土新增286例　茶藝館3天破221人！曾去萬華有「3症狀」應就醫採檢

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新冠肺炎本土個案已連續6天超過百例，中央流行疫情指揮中心指出，今（20）日本土COVID-19確診個案增加286人，其中，新北市157例以中和區40例最多，臺北市87例以萬華區40例最多。桃園市17例、宜蘭縣8例，彰化縣6例，基隆市5例，高雄市及臺中市各2例。
指揮官陳時中指出，今日確診個案數中，有萬華活動史者84例，茶藝館相關為60例。與社團群聚有關為7例，水果商4例，遊藝場2例。關聯不明尚有63例，仍在進行疫調作業。根據指揮中心公佈數字，與茶藝館接觸相關確診者，3天便有221例，是現階段疫情「重災區」之一。
由於臺北市萬華地區確診人數激增，指揮中心宣佈今日（20）下午15時開始，將針對4 月20日至5月19之間，曾於萬華地區有停留活動史的外縣市民眾發出提醒簡訊，若這段期間內發生呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常，應盡速聯繫當地衛生局並就醫採檢。
臺北市院內感染人數增加 和平醫院停診至5月28日
此外，臺北市也陸續傳出有院內感染或院內確診個案。醫療應變組副組長羅一鈞說明，亞東醫院匡列的居家檢疫人員中，新增3起確診個案，包括一名陪病者、一名看護與一名病患，都在隔離防火牆內。
和平醫院原有2起萬華活動史的民眾住院後確診，新增與案1273同病房的2位病患及1位看護確診，目前共計有5位院內感染，將停診至5月28日。
三總松山分院一名門診護理師，有進香團活動史，14日發燒就醫採檢確診後，匡列篩檢對象中今日新增一名醫師與護理師確診，目前共計有3名院內感染。另外匡列的16人將陸續隔離至5月27日。
此外，北榮早上發佈新聞稿指出，一名手術房工友因友人確診，5月17日被匡列採檢後為陽性。北榮表示，沒有院內傳播鏈，也已全面清消確診人員的活動區域，目前維持正常醫療服務。
萬華區陽性率降為4.6 新北市板橋陽性率最高
指揮中心宣佈全國升為3級防疫警戒，要求地方政府於熱點區域設置篩檢站。指揮官陳時中指出，社區篩檢的量能這幾日已有明顯拉升，而從臺北市萬華區篩檢站數據來看，陽性率從最高11%左右已降至昨日的4.6%，每日約篩檢1,000-1,200人，估計篩檢出58名確診病例，顯示篩檢站設置的區域有其重要性。
陳時中說明，新北市篩檢站目前多在板橋、土城、永和區域，每日約篩檢600多人，篩檢陽性率從5.5%降至2.9%左右，以板橋篩檢站陽性率較高。不過，由於新北市幅原廣闊，民眾移動距離更大，考量到移動造成的傳染風險，會與新北市政府討論於其他各區增設篩檢站。
PCR檢測數字落差2萬人？ 羅一鈞：檢體上機需時間
疫情升溫使民眾篩檢踴躍，疾管署官方網頁公佈的通報數與排除數卻有接近30,000的差距（通報數297,484，排除265,558），有媒體提問是否實驗室量能不足，甚或有「蓋牌」疑慮？
羅一鈞說明，檢體需要分批上機，作業時間約24至48小時不等，目前檢體量增加所以會有時間差，正在調度檢驗資源從重災區往其他地方分流，所有的報告都會通報上傳，並非「蓋牌」操作。同時呼籲民眾無症狀者，勿須因擔憂染疫前往急診或篩檢站，以免增加檢驗量能負擔。
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