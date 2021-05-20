為什麼不是全部縣市都快篩？羅一鈞：低風險區域偽陽性恐達70%

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全國防疫升至三級警戒，各地方將設置社區篩檢站，輔大醫院也宣布成為新北市第5處篩檢站。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原本的COVID-19篩檢機構都在各級醫院。現在各地方社區篩檢站設置，將以個案數最多或確診者足跡最集中頻繁的區域為考量。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前使用快篩的縣市為臺北、新北與彰化。雖然快篩檢測方便，仍要考量偽陽性問題。以快篩準確度（專一性）98%為準，盛行率10%左右如萬華區，快篩偽陽性約為2成。若是陽性率1%區域，例如宜蘭，偽陽性可高達7成，表示10個快篩陽性中只有3名真確診。雖可於後續PCR檢測排除，但已耗費檢測與醫療資源。建議高風險族群或地區使用快篩，較能產生檢測效益。
與確診者足跡重疊「皮皮挫」？ 陳時中：不用太在意
民眾擔心與確診者足跡重疊，是否代表自己處於染疫高風險。陳時中解釋，如果沒有親密接觸，確診者足跡「並不需要太在意」，只是經過確診者待過的處所就感染的風險並不高。如果是與確診者見面寒喧，沒有超過一定時間且做好戴口罩社交距離等防護，建議在家自主健康監測，有症狀時再尋求衛生單位或1922協助。
陳時中也提醒，新冠肺炎的症狀相當多樣，包括腹瀉、腹痛、胸悶、胸痛、嗅味覺喪失，很難以單一症狀判斷。現階段可以從3個面向來觀察自己的染疫風險，包括與確診者有無接觸、與確診者的接觸強度、以及自身有無症狀發生，一旦發生症狀接受醫療時要告知自己的接觸史。無症狀者則應做好自我監測，避免接觸他人。
疫苗抵臺「愈多人打愈好」 12周後打第2劑效果佳
第2批40萬劑AZ疫苗近日抵臺，國人關注疫苗施打進度與優先對象。陳時中指出，會先保留一定額度優先給予第一線醫護人員、防疫人員接種。整體而言，COVID-19疫苗會朝向「愈多人打第一劑愈好」來推動，僅打第一劑就會有保護效果，而目前專家建議間隔8至12周施打第二劑，疫苗效果更好，將視後續疫苗進程調整施打範圍。
傳出莫德納疫苗將於6月初抵台，莫德納也已將檢驗標準品送至台灣。陳時中證實，已經收到莫德納疫苗的檢驗標準品，食藥署已進行相關準備，當疫苗進來後才能快速接續檢驗動作。不過陳時中並未針對莫德納疫苗抵臺時間回應。
記者到醫院採訪竟確診？「麥克風」應隨時清消
傳出有媒體人員因採訪新冠肺炎疫情而確診之消息。陳時中在記者會中提醒，採訪時應避免群聚風險，最好確診對象無症狀，且非居家檢疫或隔離甚至確診者。當接觸確者診15分鐘以上，採訪者應留在家中自我隔離，等候衛生單位通知。
陳時中呼籲，媒體採訪人員，盡量勿進入或靠近醫療院所、集中檢疫所、篩檢區域或確診個案可傳染期內的公開場所，以減少感染風險。尤其是麥克風等採訪工具應隨時清消。
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