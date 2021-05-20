比特幣兩週暴跌近50%　路透批：金融世界最糟資產

在中國全面封殺加密貨幣、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）對比特幣（Bitcoin）態度反覆等多重利空消息之下，加密貨幣持續重挫。比特幣在19日時跌破4萬美元之後，更一度失守逼近3萬美元大關。更有外媒報導指出，比特幣在這兩週內暴跌將近50%，成為了金融世界最糟糕的資產。





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比特幣在19日時價格宛如坐上雲霄飛車，先是失手跌破了4萬美元大關，隨後暴跌，一度跌至3萬17美元，不及上月歷史新高的一半，截至台灣時間20日下午6點，回復到3萬9912美元左右。《路透社》表示，比特幣在這兩週內暴跌將近50%，更連帶拖累了其他加密貨幣下跌。





英國《BBC》指出，在中國加強對加密貨幣交易限制之後，比特幣價格迅速下跌，不只是比特幣，連帶以太坊（Ethereum）、狗狗幣（Dogecoin）等加密貨幣也出現了恐慌性拋售，部分幣種在一天之內跌幅超過30%，一度引發崩盤隱憂。





中國原先是全球90%比特幣交易活動地點，但是中國當局為防範洗錢及試圖阻止民眾將現金資產移往國外，在2019年開始禁止比特幣交易，更在18日時再度重申不允許加密貨幣交易，打擊投資人對於加密貨幣的信心。但除此之外，特斯拉停用比特幣進行交易，以及馬斯克對比特幣態度反覆也成為影響加密貨幣價格的因素。





▲加密貨幣價格容易受到外在因素影響，近日比特幣更暴跌，一度逼近3萬美元大關，連帶影響其他加密貨幣。（圖／美聯社／達志影像）

對於加密貨幣的擁護者而言，變動性是吸引他們的重點。報導認為，要讓比特幣成為真正的貨幣，還有一段很長的路要走。雖然沒有央行或政府的干預，但像是馬斯克、中國，甚至是論壇上的一篇貼文，都能夠輕易影響價格，而現階段投資人也擔心通膨加劇，而比特幣的價格也開始出現崩盤。





雖然報導指出，比特幣碰到的部分阻礙也有克服的方式，隨著再生能源廣泛採用，對於挖礦所造成的環境衝擊疑慮可望緩解，而如果比特幣達到臨界點，讓馬斯克式的干預不再產生影響，也能可望有更多的大型機構進場。報導最後總結指出，最好理解比特幣的方式，就是把比特幣當作一種選擇權，也許有朝一日比特幣會成為真正的貨幣，但價格恐怕會非常昂貴。



